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Минвостокразвития России поселилось в соцсетях
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока открыло страницу в социальной сети Facebook и завело официальный твиттер-аккаунт.
В микроблоге по адресу twitter.com/MinVostok будут представлены новости о работе ведомства, ссылки на проекты документов, важные анонсы и комментарии. Многие другие вопросы можно будет обсудить на странице facebook.com/minvostokrazvitia. Интернет-сообщество сможет найти по этой ссылке актуальную информацию о Дальнем Востоке, познакомиться с деятельностью подразделений Министерства, комментировать предложенные темы, задать вопросы.
Ссылки на аккаунты размещены на официальной странице Министерства minvostokrazvitia.ru.
Напомним, Минвостокразвития уже открыло дискуссионную площадку на сайте «Открытое министерство» open.minvostokrazvitia.ru. В минувшие выходные там началось обсуждение предложений по созданию единой символики Дальнего Востока. Тема вызвала живой интерес дальневосточников. Оставлено уже около 40 комментариев.
«Золотой Рог».
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