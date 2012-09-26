Минвостокразвития России поселилось в соцсетях

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока открыло страницу в социальной сети Facebook и завело официальный твиттер-аккаунт.

В микроблоге по адресу twitter.com/MinVostok будут представлены новости о работе ведомства, ссылки на проекты документов, важные анонсы и комментарии. Многие другие вопросы можно будет обсудить на странице facebook.com/minvostokrazvitia. Интернет-сообщество сможет найти по этой ссылке актуальную информацию о Дальнем Востоке, познакомиться с деятельностью подразделений Министерства, комментировать предложенные темы, задать вопросы.

Ссылки на аккаунты размещены на официальной странице Министерства minvostokrazvitia.ru.

Напомним, Минвостокразвития уже открыло дискуссионную площадку на сайте «Открытое министерство» open.minvostokrazvitia.ru. В минувшие выходные там началось обсуждение предложений по созданию единой символики Дальнего Востока. Тема вызвала живой интерес дальневосточников. Оставлено уже около 40 комментариев.

«Золотой Рог».