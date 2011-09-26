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Президент введет наказания для чиновников, занимающихся бизнесом

26 Сентября 2011, 02:12 | Дальний Восток

Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, который обяжет банки и регистрационные органы предоставлять сведения об имуществе лиц, претендующих на замещение госдолжностей, а также установит виды наказаний чиновников за незадекларированное занятие бизнесом.

«Я сегодня вношу в Госдуму очередной законопроект, посвященный ответственности чиновников, включая их декларирование по доходам», — сказал президент на встрече с активом партии «Единая Россия», передает «Интерфакс».

По его словам, «рассматривается также обязанность банков сообщать всю информацию о тех, кто претендует на должность на госслужбе».

«Теперь это уже не их добрая воля — давать информацию, не давать информацию — они обязаны уже по требованиям соответствующих структур эту информацию давать при зачислении на госдолжности», — сказал Медведев.

«Тема интересная, думаю, в нашей стране интересна всем, к сожалению», — отметил он, предложив активу «Единой России» обсудить эти меры по борьбе с коррупцией, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Напомним, накануне сообщалось, что Генпрокуратура РФ выявила 41 тыс. нарушений при проверке достоверности деклараций о доходах чиновников. Чаще всего, по словам генпрокурора Юрия Чайки, чиновники не указывали объекты недвижимости, находящиеся в их собственности и пользовании, скрывали полученные доходы, либо вообще не утруждали себя заполнением деклараций, сообщает Росбалт.

В этом году о доходах уже отчитались члены администрации президента и правительства. Декларации о доходах депутатов Госдумы за 2010 год будут опубликованы на официальном сайте нижней палаты парламента примерно к середине мая.

Автор: По материалам информагентств
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