Удачный опыт строительства мостов во Владивостоке будет перенесен на Сахалин?

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил, что принято решение о строительстве моста на о. Сахалин - с материка через Татарский пролив.

По некоторым сведениям, возможно, что строить мост на Сахалин будут компании, которые возводят мосты на о. Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке.