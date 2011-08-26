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Удачный опыт строительства мостов во Владивостоке будет перенесен на Сахалин?
26 Августа 2011, 21:33 | Дальний Восток
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил, что принято решение о строительстве моста на о. Сахалин - с материка через Татарский пролив.
По некоторым сведениям, возможно, что строить мост на Сахалин будут компании, которые возводят мосты на о. Русский и через бухту Золотой Рог во Владивостоке.
Автор: Юрий Рогов
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