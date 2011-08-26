24 августа по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева заместитель полпреда Александр Левинталь провел совещание по ситуации с обеспечением нефтепродуктами и ценами на них в субъектах Федерации округа.

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти регионов, руководители антимонопольных органов субъектов Федерации округа, а также крупные поставщики нефтепродуктов.

Открывая совещание, Александр Левинталь отметил, что ситуация с обеспечением нефтепродуктами в округе сложилась непростая, в частности, в некоторых дальневосточных регионах был отмечен небольшой дефицит бензина и дизельного топлива на оптовых и розничных рынках.

«Россия – страна, которая является экспортером нефти, при этом, мы сегодня столкнулись не только с ростом цен на нефтепродукты, но и с их нехваткой. Такая ситуация влияет, как на развитие экономики округа, так и на сохранение социально-политической стабильности», - сказал замполпреда.

Он также добавил, что по данным мониторинга, проведенного аппаратом полпреда, в среднем по Дальневосточному федеральному округу рост цен в августе в сравнение к маю 2011 года составил на дизельное топливо (ДТ) – 7,2% (в среднем по РФ-4,4%), на бензин марки АИ-92 – 9,4% (в среднем по РФ – 7,2%), на АИ-95 – 9,3% (в среднем по РФ – 6,4%). С начала августа в среднем по округу один литр ДТ подорожал на 48 копеек (в среднем по России на 29 копеек), бензин АИ-92 – на 49 копеек (в среднем по РФ – на 36 копеек), АИ-95 - - на 53 копейки (в среднем по РФ – на 38 копеек).

По словам А.Левинталя, если учитывать, что на территории округа платежеспособность потребителей не очень высокая, то дальнейшее повышение стоимости нефтепродуктов может привести к сложным последствиям.

«Прежде всего, необходимо разобраться с причинами роста и нехваткой и принять все меры, чтобы не допустить скачка цен на нефтепродукты», - отметил А.Левинталь.

В свою очередь представители регионов доложили о ситуации с обеспечением основными видами нефтепродуктов и ростом их стоимости. В целом, по данным региональных властей, запасов бензина и дизельного топлива с учетом графика завозов в регионах вполне хватает, обеспокоенности по поводу возникновения дефицита высказано не было. Тем не менее, представители органов власти субъектов федерации обратили внимание крупных поставщиков на случаи необоснованного отказа в отпуске нефтепродуктов мелким компаниям-поставщикам, вследствие чего на некоторых территориях, где крупные поставщики не имеют своей сети АЗС, был отмечен небольшой дефицит бензина и дизельного топлива. Более остро стоит вопрос в связи с резким повышением цен на нефтепродукты. С начала года стоимость бензина, ДТ и мазута произошла во всех регионах Дальнего Востока, за исключением Магаданской области, где с февраля 2011 года цены остались на прежнем уровне.

В ходе совещания среди основных причин повышения стоимости были отмечены: рост цен на нефть, рост железнодорожных тарифов и рост цен на транспортировку по трубопроводным системам.

Участники совещания отметили также сложную ситуацию с ростом стоимости мазута, что напрямую сказывается на росте тарифов на услуги ЖКХ. В ходе обсуждения в качестве меры по снижению цен на нефтепродукты было высказано предложение о применении льготного тарифа на транспортировку нефтепродуктов до территории регионов Дальнего Востока и в пределах округа по железнодорожному и трубопроводному транспорту.

В завершении совещания Александр Левинталь подчеркнул, что ситуация с ростом цен на нефтепродукты в регионах Дальнего Востока находится на постоянном контроле полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева.