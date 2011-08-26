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Дальнейшее финансирование экономического и социального развития ДФО под вопросом

26 Августа 2011, 02:46 | Дальний Восток

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев на встрече с Председателем Правительства Российской Федерации Владимиром Путиным выразил обеспокоенность сокращением финансирования мероприятий Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года».

Полпред отметил, что федеральным законом от 13 декабря 2010 года «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» бюджетные ассигнования на реализацию в целом ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» сокращены на 147 млрд рублей. Это на 62% относительно паспортных назначений. Финансирование составит всего 90 млрд рублей (38% от предусмотренных паспортом Программы).

Кроме того, добавил полпред, утвержденной Министерством экономического развития РФ Федеральной адресной инвестиционной программой на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов, предусмотрено финансирование в объеме 35 млрд рублей за счет средств Программы объектов, не предусмотренных ее паспортом. Вследствие этого сокращение ассигнований из федерального бюджета предназначенных для реализации на территории ДФО мероприятий Программы составило 80%. При этом финансирование объектов дорожного строительства снижено с 112 млрд рублей до 15 млрд рублей (на 87%).

В своем обращении к премьер-министру Виктор Ишаев подчеркнул, что, несмотря на поручения Правительства РФ, остаются неясным вопросы, связанные с дальнейшей корректировкой Программы и подготовкой ее новой редакции на период до 2018 года. В случае если новая редакция Программы не будет подготовлена в 2011 году, ее параметры не будут учтены в расходах федерального бюджета на 2014 год, а также возникнут проблемы с реализацией проектов, начатых в рамках действующей Программы и имеющих сроки исполнения за рамками 2013 года.

Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин поручил вице-премьеру Игорю Шувалову и министру регионального развития РФ Виктору Басаргину проработать поднятые полпредом вопросы и доложить.

Автор: Пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в ДФО
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