Виктор Ишаев заявил о необходимости создания крупной дальневосточной авиакомпании

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил о необходимости проверки состояния авиационного парка.

10 августа на пресс-конференции в Хабаровске полпред отметил, что весь авиапарк на Дальнем Востоке должен проверяться. «Он должен проверяться постоянно, и все службы должны выполнять свои обязанности. Неисправный самолет ведь кто-то выпустил в полет. Начали разбираться с исчезнувшим в Магаданской области Ан-12, оказывается и раньше у него были поломки, уже были предпосылки к аварии», - сказал он.

В то же время В.Ишаев отметил, что, по его мнению, главная причина участившихся аварий – это устаревшая авиационная техника.

«Самолеты – это же не американский авианосец, который построен еще в довоенные годы и хорошо эксплуатируется до сих пор. Авиапарк необходимо обновлять. Но, кроме того, что у нас старые самолеты, они еще и обслуживаются безобразно – много подпольных узлов, не сертифицированных деталей», - добавил полпред.

Виктор Ишаев подчеркнул, что самостоятельно существующие на Дальнем Востоке мелкие авиакомпании не смогут обновить авиапарк.

«Существующим авиакомпаниям никто не даст большие кредиты под покупку новых современных самолетов, они не смогут арендовать большие ангары, приобрести ремонтную базу. Единственный выход – это создание крупной дальневосточной авиакомпании. Я несколько раз обращался в Министерство транспорта создать на Дальнем Востоке филиал одной из крупных российских авиакомпаний, например, «Аэрофлота», но я не увидел заинтересованности в Минтрансе. Ваши проблемы – вы и решайте у себя, отвечают. Минтранс вроде бы как поддерживает моё предложение, но ничего не делает. Существующие на Дальнем Востоке авиакомпании объединить не удается, значит нужно создать компанию, которая бы обслуживала, как дальние перевозки, так и межрегиональные и внутрирегиональные перевозки. Я буду продолжать добиваться решения этого вопроса», - заключил полпред.