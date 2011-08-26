У департамента госслужбы, кадров и госнаград аппарата полпреда ДФО появился новый начальник

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев своим распоряжением назначил начальника департамента государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда.

Согласно распоряжению начальником департамента государственной службы, кадров и государственных наград назначена Голенкова Елена Васильевна.

Досье: Е.В.Голенкова 1965 года рождения, в 1989 году окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, по специальности инженер-механик, в 2001 году получила второе высшее образование в Дальневосточной академии государственной службы, квалификация менеджер. Трудовую деятельность начала в 1989 году инженером в Хабаровском филиале «Росагропромстроя». С 1992 по 1997 работала на различных должностях в администрации г.Хабаровска. С 1997 года работала в администрации, затем в Правительстве Хабаровского края, прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника организационно-территориального управления Губернатора и Правительства Хабаровского края. С сентября 2009 года занимала должность главного советника департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО. 15 июля 2011 года распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ДФО назначена начальником департамента государственной службы, кадров и государственных наград.