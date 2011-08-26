Медведев подписал поправки в закон о штрафах для чиновников

Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в закон, устанавливающие административную ответственность за нарушение чиновниками установленного порядка рассмотрения обращений граждан.

Документ, подписанный главой государства 11 июля, опубликован в четверг в "Российской газете".

Поправки дополняют Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей - 5.59 "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". Предусматривается, что нарушение установленного законодательством порядка рассмотрения обращений должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Возбуждение соответствующих дел возлагается на должностных лиц прокуратуры, а их рассмотрение относится к компетенции судей.

Прошлая редакция КоАП предусматривала административную ответственность только за нарушение порядка предоставления гражданам информации о работе госорганов и органов местного самоуправления. Вместе с тем административная ответственность должностных лиц за нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан законодательством не была предусмотрена, пишет РИА Новости.