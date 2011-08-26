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Чтобы россияне ехали жить на Дальний Восток, надо талантливо вещать о регионе по центральному ТВ
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор Ишаев и генеральный директор ФГУП «Всероссийская государственная телерадиокомпания» Олег Добродеев 11 июля в Хабаровске провели совещание по вопросам информационного обеспечения социально-экономического развития Дальнего Востока.
В совещании приняли участие главы субъектов федерации Дальнего Востока, а также руководители региональных филиалов ВГТРК.
Виктор Ишаев обратил внимание представителей ВГТРК на необходимость отводить больше времени на федеральных каналах событиям, происходящим в регионах Дальнего Востока.
«Для нас очень важно, как преподносится Дальний Восток в эфире центральных телеканалов. В новостях информация о регионах должна быть достоверной полной и объективной. Мы не боимся проблем, мы сами о них говорим, но жизнь на Дальнем Востоке надо показывать такой, как она есть. Кроме того, нам самим необходимо понять, какие шаги необходимо предпринять, чтобы Дальний Восток освещался позитивно. У нас на Дальнем Востоке есть рабочие места, здравоохранение и образование сделали существенный шаг вперед. Здесь можно жить и работать, и об этом надо рассказывать, чтобы люди к нам ехали», - отметил полпред.
Главы регионов обратили внимание руководства ВГТРК на объективную и всестороннюю подачу информации о жизни регионов, которая должна отвечать государственным интересам и государственным задачам, так как среди населения государственные центральные каналы имеют самый высокий уровень доверия населения. По мнению губернаторов, взаимопонимание и единый подход в подаче новостей позволяет повысить привлекательность Дальнего Востока как для людей, так и для потенциальных инвесторов.
В свою очередь Олег Добродеев предложил дальневосточным губернаторам активно взаимодействовать с филиалами ВГТРК в регионах, искать и воспитывать своих национальных талантливых журналистов. По его мнению, «талантливый журналист - это единственная гарантия успеха всей информационной палитры региона и страны». Он также заявил, что федеральный канал «Россия-24» готов рассмотреть возможность расширить сетку вещания для ежедневной информационной программы о Дальнем Востоке.
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