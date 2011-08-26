Администрация Президента РФ назначила Виктору ИШАЕВУ нового помощника

Игорь Аверин назначен помощником полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Распоряжением руководителя Администрации Президента РФ С.Нарышкина помощником полпреда на Дальнем Востоке назначен Игорь Аверин, ранее занимавший должность начальника департамента экономической и социальной политики аппарата полпреда.

Досье: Аверин Игорь Владимирович родился в 1958 году в п. Стекло-Завод Караидельского района Башкирской АССР. Образование высшее. В 1990 году окончил Хабаровскую высшую партийную школу, в 2003 году прошел курсы повышения квалификации в Дальневосточной академии государственной службы. С 1973 по 1976 год обучался в СГПТУ-35, г.Амурска Хабаровского края. Трудовую деятельность начал в 1976 году электрослесарем КИПиА цеха тепловой автоматики и измерений Комсомольской ТЭЦ-2, г.Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Прошел службу в рядах Советской Армии. С 1990 по 1992 год – специалист I, II категории отдела по координации деятельности кооперативов и малых предприятий Хабаровского горисполкома. В 1992-1994 годах – исполнительный директор малого производственного предприятия «Баргузин». С 1994 по 1995 год – директор ИЧП «Астрея». С 1995 года – помощник первого заместителя главы Администрации Хабаровского края по экономике. С 2000 года работал на различных должностях в аппарате полномочного представителя Президента РФ в ДФО, где прошел трудовой путь от консультанта до начальника департамента. 4 июня 2011 года назначен помощником полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.