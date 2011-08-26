Виктор ИШАЕВ: Ситуация с дефицитом топлива на Дальнем Востоке России повториться не может

Полномочный представитель Президента РФедерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев 30 vfz на совещании с сотрудниками аппарата полпреда обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития Востока России.

Полпред подвел итоги социально-экономического развития территорий Дальнего Востока за 4 месяца 2011 года. По сравнению с январем-апрелем 2010 года индекс промышленного производства составил 106,5%. В прошлом году рост промышленного производства к уровню первых 4 месяцев 2009 года составлял 112,7%.

За 4 месяца 2011 года индекс потребительских цен в регионах Дальнего Востока составил 103,6% (к уровню декабря 2010 года).

Задолженность по заработной плате в целом по округу составила 220 млн рублей. Самые большие долги в Хабаровском крае – 66 млн рублей. За месяц здесь долги по заработной плате выросли на 40%.

Виктор Ишаев поручил своим заместителям, а также главному федеральному инспектору по Хабаровскому краю Владимиру Пригорневу подробно разобраться с причинами сложившейся ситуации в крае. «Раньше тяжелая ситуация была в Магаданской области. Она казалась неразрешимой. Но месяц от месяца мы видим, что ситуация исправляется. Долги по заработной плате в Магаданской области сокращаются. В Хабаровском крае вроде бы ничего не предвещало такого резка роста долгов. Мы обязаны направить предупреждение руководству края», - сказал полпред.

На совещании обсужден вопрос наличия дизельного топлива и бензина всех марок в регионах Дальнего Востока. По данным департамента природопользования и топливно-энергетического комплекса, во всех регионах Дальнего Востока имеется достаточный запас дизтоплива и бензина. Ситуация с дефицитом топлива, которая сложилась в ряде регионов страны, на Дальнем Востоке России повториться не может.

Одной из тем совещания стала проблема обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Отмечено, что для решения жилищного вопроса ветеранам на Дальнем Востоке необходимо дополнительно 1 млрд 400 млн рублей.

Виктор Ишаев поручил сотрудникам своего аппарата взять под контроль процесс передачи объектов из фонда Министерства обороны в муниципальную собственность. «Этот процесс должен идти безболезненно для населения, для дальневосточников, которые проживают в военных домах, пользуются услугами детских садов. Нам необходимо подталкивать власти к правильным и быстрым решениям. Интерес ведомств и муниципальной власти должен отойти на второй план», - заявил полпред.

По данным аппарата полпреда, в ходе реформирования воинских частей, оптимизации использования казарменно-жилищного фонда Министерства обороны РФ в Дальневосточном федеральном округе планируется к передаче в муниципальную собственность более 2 тысяч зданий с инженерными сетями. В том числе – более 90 школ и детских садов.