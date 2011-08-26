Российский пост технического наблюдения за границей находится под угрозой смыва

Поручение Президента Российской Федерации о проведении берегоукрепительных работ на российско-китайской границе у Хабаровска не выполняется.

Такой вывод сделал 12 мая заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Владимир Пысин по результатам поездки на Большой Уссурийский остров.

Зам. полпреда на катере береговой охраны осмотрел водный участок российско-китайской границы в районе слияния реки Уссури и протоки Казакевичева. На китайском берегу практически завершены берегоукрепительные работы, сейчас рабочие бетонируют и укладывают плиты вдоль берега. Уже построен мост, соединяющий материковую часть Китая с Большим Уссурийским островом. На китайской части острова ведутся дноуглубительные работы, строится причал, завершается строительство многоэтажного пограничного поста со служебными и жилыми помещениями, гаражами и пунктом технического наблюдения. Ведется строительство ряда объектов туристической инфраструктуры.

Иную картину увидел зам. полпреда на российской части Большого Уссурийского острова. Здесь В.Пысин встретился с пограничниками, которые сообщили, что за минувшие два года российский берег сократился на 30-35 метров. Ежегодно вода подступает на 10-15 метров. По их словам, в последние годы обрушение берега ускоряется. Причина – сужение протоки Казакевичева за счет укрепления и наращивания китайского берега, что приводит к увеличению скорости течения. Уже прошло больше года с тех пор, как полностью исчезла автомобильная дорога, которая шла вдоль берега. Сегодня на месте дороги ходят пограничные корабли. Под угрозой смыва находится российский пост технического наблюдения за границей. Лишь 200 метров осталось до храма-часовни мученика воина Виктора. Сам российский берег представляет собой сотни поваленных волной деревьев. Никакие строительные работы не ведутся.

«По поручению Президента РФ бергоукрепительные работы на российской части острова должны быть проведены и завершены в 2011-2012 годах. Сегодня мы видим, что никакая работа не ведется. Деньги на эти мероприятия есть. Министерство финансов Российской Федерации средства заложило, однако до сих пор нет проекта. Власти Хабаровского края проект подготовили, но он не прошел стадию согласования. Это прямая недоработка краевых властей», - отметил В.Пысин. Он также добавил, что весь проект берегоукрепительных работ оценен в 150 миллионов рублей. По его словам, часть средств в размере 22-23 млн. рублей будет выделено Хабаровским краем, остальные деньги будут направлены из федерального бюджета.

«Каждое государство должно планировать работу по защите своей территории. Здесь должен быть нормальный берег с тяжелым грунтом, камнем, битумом. Это место должно стать нормальным, ухоженным, с нормальной причальной стенкой. Так должно быть, но пока соседи своими действиями усугубляют ситуацию на нашем берегу, а органы власти субъекта бездействуют. Некоторая активизация началась лишь после доклада Виктора Ивановича Ишаева Президенту РФ в апреле», - заключил В.Пысин.

Исполнение поручения Президента Российской Федерации о берегоукрепительных работах на Большом Уссурйиском острове остается на контроле полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора Ишаева.