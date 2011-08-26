Виктор Ишаев: Зону прибрежного рыболовства на Дальнем Востоке необходимо расширять

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев заявил, что будет отстаивать вопрос о расширении зоны прибрежного рыболовства на Дальнем Востоке.

«Сейчас на Дальнем Востоке зона прибрежного рыболовства – это всего 12 миль, тогда как в Калининграде – 200 миль. Прибрежное рыболовство является практически единственным источником доходов для основной массы дальневосточных рыбаков. На них держится и вся прибрежная инфраструктура. Более того, такая ограниченная зона не позволяет в полной мере нашим рыбакам осваивать квоты на вылов биоресурсов. Зону прибрежного рыболовства на Дальнем Востоке необходимо расширять, и этот вопрос мы будем поднимать перед федеральным правительством», - заявил накануне Виктор Ишаев.

Так, согласно постановлению Правительства РФ от 26 ноября 2008 года континентальный шельф Российской Федерации и исключительная экономическая зона РФ в Черном, Балтийском и Баренцевом морях являются районами, в которых допускается осуществление прибрежного рыболовства. В свою очередь, Федеральному агентству по рыболовству этим же постановлением было поручено подготовить предложения о возможности определения иных районов континентального шельфа, в которых допускается осуществление прибрежного рыболовства. Это поручение до сих пор не выполнено.

Таким образом, по словам полпреда, отсутствие такого нормативного акта является административным барьером для возможности полного освоения прибрежных квот на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

По мнению Виктора Ишаева, расширение районов прибрежного рыболовства позволит не только увеличить уровень освоения квот, но и создаст новые рабочие места в прибрежных поселках, увеличит доходы предприятий, которые пойдут на расширение производства и, в конечном итоге, приведет к дополнительному поступлению средств в бюджеты различных уровней.

«Я всячески поддерживаю дальневосточных губернаторов, которые неоднократно обращались в Правительство с предложением о расширении зоны прибрежного рыболовства, поскольку предприятия прибрежного промысла, в отличие от океанического, обеспечивают основы жизни и деятельности населения, проживающего на прибрежных территориях, прилегающих к району промысла», - добавил полпред.