Виктор Ишаев: На Дальнем Востоке России не может быть дефицита топлива, как и не может быть роста цен на бензин

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев держит на особом контроле ситуацию со стоимостью нефтепродуктов в регионах Дальнего Востока.

10 мая на совещании в аппарате полпреда Виктор Ишаев потребовал не прекращать еженедельный мониторинг ценообразования дизельного топлива, а также автомобильного бензина различных марок.

«Мы часто говорим о государственно-частном партнерстве. Оно должно заключаться в следующем – бизнес должен брать на себя ответственность, а государство не должно душить бизнес. Государство должно создавать условия, правила для существования и развития бизнеса. То, что происходит сегодня на рынке ценообразования бензина – это показатель отсутствия правил, установленных государством. Нам нужны такие правила и механизмы регулирования бизнеса, чтобы у компаний не было возможности безобразничать. Рост цен – это чисто административная недоработка. На Дальнем Востоке России по всем подсчетам не может быть дефицита топлива, как и не может быть роста цен на бензин», - заявил полпред.

Сегодня же Виктор Ишаев обсудил ситуацию с лесными пожарами на территории Дальнего Востока. За минувшие праздничные дни в округе действовало 26 лесных пожаров общей площадью 1786 га, из них локализовано 17 пожаров. Большая часть возгораний приходится на Республику Саха (Якутия) – 17 пожаров, из них локализовано 10.

Виктор Ишаев поручил своим заместителям выяснить, насколько управляемая ситуация с тушением лесных пожаров в Якутии. «По поводу природных пожаров в Хабаровском крае и Амурской области мы уже общались с руководителями этих регионов. Сегодня нам важно знать, как действуют все службы и руководство республики. Нам важно знать сегодня прогноз, сможем ли мы уберечь лес от пожаров», - отметил он.

Полпред сообщил, что Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О добровольной пожарной охране», исполнение которого на Дальнем Востоке, по его словам, необходимо контролировать.

На совещании обсуждена деятельность управления ГИБДД по Приморскому краю в связи с выявленными многочисленными нарушениями организации проведения технического осмотра. Ситуация с законностью прохождения техосмотра в Приморском крае остается на личном контроле полпреда.