Виктор ИШАЕВ: рост тарифов ЖКХ является необоснованным

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев уверен, что рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги является необоснованным.

В подтверждение полпред привел данные сравнительного анализа тарифов на услуги ЖКХ в некоторых крупных городах Дальнего Востока.

В интервью журналистам В.Ишаев заявил, что намерен провести детальную проверку деятельности ряда органов местного самоуправления по вопросам формирования тарифов на жилищные услуги.

«Мы провели анализ информации о стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения в ряде муниципальных образованиях Дальнего Востока и выяснили, что рост тарифов на электричество, отопление и горячее водоснабжение составляет незначительную долю в общей сумме, которую платит население. Парадоксально, но факт - люди платят за квартиру больше в тех городах, где стоимость отопления, горячей воды и отопления ниже», - отметил полпред.

Он добавил, что для расчета была взята условная квартира площадью 54 квадратных метра в пятиэтажном доме без лифта и мусоропровода. Расчет был сделан для проживающих трех человек.

Полпред сообщил, что в 2011 году в среднем среднестатистическая семья в Хабаровске платит 7470 рублей, в Биробиджане - 5289 руб., в Комсомольске-на-Амуре – 5574 руб., в Южно-Сахалинске – 7520. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске в сравнении с 2010 годом плата за коммунальные услуги увеличилась в среднем на 11%, а в Биробиджане – на 17%.

«У нас часто власти кивают на энергетиков. Сравнивая стоимость отопления, мы посмотрели стоимость одной гигакаллории. В Хабаровске – 1110, в Комсомольске-на-Амуре – 1110, в Южно-Сахалинске – 1621, в Биробиджане – 1401. А теперь сравним цены, которые устанавливают городские службы, например, за водоотведение. Кубометр в Хабаровске стоит 22,97 руб. Это в три раза больше, чем в северном Комсомольске-на-Амуре, в два с половиной раза больше, чем в Биробиджане и на 3 рубля больше, чем в островном Южно-Сахалинске.

Плата за водоснабжение в Хабаровске – 27,71 руб. за куб.метр. Это в 4 раза больше, чем в Биробиджане. В Южно-Сахалинске – 26,68, в Комсомольске-на-Амуре – 17,84. Основные же суммы городом вколочены в стоимость платы за найм и плату за содержание и текущий ремонт – это просто огромные цифры», - сообщил полпред.

Плата за найм в Хабаровске составляет 6,42 руб., в Комсомольске-на-Амуре – 2,83, в Южно-Сахалинске – 1,06, в Биробиджане – 0,93.

Плата за содержание и текущий ремонт в Хабаровске – 27,46 руб. за кв.м, в Комсомольске-на-Амуре – 14,55, в Южно-Сахалинске – 21,01, в Биробиджане – 15,99.

«Мы подробно изучим деятельность всех муниципальных властей по вопросам формирования тарифов и сообщим об этом населению», - заявил полномочный представитель Президента РФ в ДФО.