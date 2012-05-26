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В России будет много «черт бедности»
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая, ZRPRESS. Минфин предлагает правительству вычислить «настоящий» уровень бедности в стране, чтобы на его основе можно было рассчитывать социальные пособия. Нынешний способ определения черты, за которой начинается нищета, не имеет ничего общего с реальной жизнью.
В России «бедность» с 2000 года определяется с помощью прожиточного минимума, который зависит от потребительской корзины – грубо говоря, если человек не может себе позволить купить ее – значит он беден. Но действующая до сих пор корзина 2006 года мало похожа на то, что нужно человеку для безбедной жизни сейчас.
Да и сам подход устарел вместе с корзиной, считает Минфин. Потребительская корзина – это так называемый нормативный подход к определению бедности. В то время как в развитых странах уже давно от него отошли, заменив на более сложную комбинированную систему, пишет замминистра финансов Татьяна Нестеренко в своем письме в правительство, пишет «Финмаркет».
Уровней бедности должно быть много – и зависеть они должны от того, к какому человеку или семье они применяются.
Последние доступные данные Росстата о размере потребительской корзины – за последний квартал 2011 года. Согласно им, прожиточный минимум в стране – 6209 руб. для всего населения, 6710 руб. – для трудоспособного человека, 4902 руб. – для пенсионера и 5993 руб. – для ребенка.
К величине прожиточного минимума привязаны минимальный размер оплаты труда, пенсии, стипендии и различные пособия.
Самый высокий уровень бедности Росстат зафиксировал в 1992 году – 33,5%, ниже 20% этот показатель опустился лишь в 2004 году, исключением стал 2005 год, когда все испортила монетизация льгот. Потом вмешался кризис. Уровень бедности вырос в 2008 г, но уже в следующем кризисном году ведомство опять зафиксировало снижение – правительство несколько раз индексировало пенсии, снизилась инфляция.
Руководитель Росстата Александр Суринов говорил, что доля населения, проживающего за чертой бедности в России, по предварительной оценке за 2011 год, выросла с 12,6% до 12,8%.
В ближайшие два года тех, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума, по прогнозу Минэкономразвития, будет становится все больше. Перелом в тренде может наступить только в 2014 году.
Социальную политику, по мнению Нестеренко, нужно определять на основе комбинированного подхода к определению прожиточного минимума, как это делается во всех развитых странах.
Основных способов определения границы бедности в мире существует два:
1. Статистический метод. Граница бедности определяется соотношением доходов человека со среднедушевыми доходами малоимущих граждан. Так определяется относительный уровень бедности.
2. Нормативный метод. Доходы соотносятся с величиной прожиточного минимума, определяемого на основе потребительской корзины. Это абсолютный уровень бедности.
Но в странах, которые активно пытаются ликвидировать бедность как явление, а не просто раздать малоимущим какие-то суммы денег, используется более сложная комбинация.
В США, например, официальных линий бедности две: статистическая, ее принято использовать для страновых сопоставлений, и социальная, которая используется для определения целевых групп получателей помощи. При этом социальная граница, по которой платятся пособия, имеет целых 48 ступеней дифференциации (то есть 48 различных значений) и зависит от того, сколько человек в семье, претендующей на пособие, каков их возраст, есть ли среди них инвалиды и ветераны войны и т.д.
Еще одна страна, активно борющаяся с бедностью, это Франция. Здесь помимо официальной границы (она рассчитана по нормативному методу – то есть в абсолютных значениях), также существует социальная, которая ниже первой на 75%. Люди, чьи доходы ниже социальной черты бедности, автоматически имеют право на минимальный гарантированный доход от государства. Система была введена еще в конце 80-х.
Россия могла бы воспользоваться международным опытом, считают в Минфине и предлагают правительству несколько новых показателей, которые можно было бы использовать для определения прожиточного минимума (и, соответственно, черты бедности):
минимальный уровень потребления, необходимый для физиологического выживания человека – его можно будет использовать для регулирования адресных социальных программ помощи бедным («минимальный гарантированный доход», «социальный уровень бедности», «стандарт для выплаты социальных пособий»);
при этом социальный уровень бедности может быть значительно ниже действующего сейчас прожиточного минимума за счет его корректировки на общесемейное потребление. Главным критерием социальной бедности должна быть неспособность удовлетворить свои потребности в пище, одежде и жилище;
потребительский бюджет, обеспечивающий «расширенное воспроизводство населения», он может быть больше социального стандарта и применятся, например, для регулирования рынка труда.
В случае перехода к новой системе можно будет провести «инвентаризацию» всех социальных гарантий государства и рассчитать выплаты уже по дифференцированной шкале, считает Минфин.
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