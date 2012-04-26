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Дальневосточные губернаторы будут делиться положительным опытом по борьбе с коррупцией
ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля, ZRPRESS. Власти дальневосточных регионов получили новые задачи по итогам заседания президиума Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе по противодействию коррупции.
Главам дальневосточных регионов рекомендовано усилить работу подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений среди государственных и муниципальных служащих.
Кроме того, в 2012 году властям предписано активно выявлять случаи возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, занимающие государственные должности субъектов Российской Федерации или должности муниципальной службы.
Повсеместно будет введена практика проведения общественных слушаний, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Департамент по вопросам обороны, безопасности и правоохранительной деятельности полпредства и департамент государственной службы, кадров и государственных наград аппарата полпреда в текущем году организуют обмен положительным опытом работы по противодействию коррупции в регионах Дальнего Востока.
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ по вопросам противодействия коррупции» находится на контроле полпреда Виктора Ишаева, сообщает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
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