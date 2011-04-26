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Путинские тезисы

26 Апреля 2011, 00:28 | Дальний Восток

Выступая перед депутатами Госдумы, премьер РФ Владимир ПУТИН заявил, что к 2020 году Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, а развитие страны должно быть стабильным - без неоправданного либерализма.

Жизнь без неоправданного либерализма

Премьер РФ Владимир Путин заявил, что России не нужны эксперименты, основанные на неоправданном либерализме и социальной демагогии. «Стране необходимо десятилетие устойчивого, спокойного развития. Без разного рода шараханий, необдуманных экспериментов, замешанных на неоправданных подчас либерализме или, с другой стороны, на социальной демагогии», - заявил он. По его словам, «ни то, ни другое нам не нужно, потому что и то, и другое будет отвлекать от развития страны».

План-2020

«За предстоящее десятилетие надо увеличить производительность труда минимум в 2 раза. А в ключевых отраслях российской экономики - в 3-4 раза. Поднять долю инновационной продукции в общем объеме производства с сегодняшних 12% до 25-35%. По объему ВВП Россия должна войти в число пяти ведущих мировых экономических держав», - заявил Путин. По ВВП на душу населения, по словам премьера, Россия должна достичь к 2020 году уровня более $35 тыс. на человека. «Это выше, чем сегодняшние показатели таких стран, как Франция и Италия», - отметил он.

Росстат в марте опубликовал окончательные результаты международного сопоставления ВВП 46 стран, включая Российскую Федерацию, проведенного ОЭСР-Евростатом по данным за 2008 год. Основой международных сопоставлений ВВП является пересчет компонентов его использования в единую валюту с помощью паритетов покупательной способности валют (ППС). По итогам раунда 2008 годаритет покупательной способности российского рубля составил 14,34 рубля за $1. По объему ВВП по ППС первая десятка стран (за исключением Бразилии, Индии и Китая, которые не участвовали в сопоставлениях за 2008 год) выглядит следующим образом: США ($14,3 трлн), Япония ($4,3 трлн), Германия ($3,1 трлн), Россия ($2,9 трлн), Великобритания, ($2,3 трлн), Франция ($2,2 трлн), Италия ($2,0 трлн), Мексика ($1,6 трлн), Испания ($1,5 трлн) и Республика Корея ($1,3 трлн). Таким образом, Россия в настоящее время, скорее всего, занимает 6-е место по размеру ВВП по ППС - после США, Китая, Японии, Индии и Германии. Впервые задача о вхождении российской экономики к 2020 году в пятерку крупнейших экономик мира ставилась Минэкономразвития в 2007 году в концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Очевидно, что обогнать первые четыре страны в период до 2020 года России будет очень сложно. Поэтому задача заключается в том, чтобы стать крупнейшей экономикой в Европе (при расчете ВВП по ППС) и не дать себя обогнать Бразилии.

Заработок на антикризисе

«Мы считаем принятые (в кризис) решения о поддержке финансово-кредитной системы эффективными. В результате государство не только заработало более 200 млрд рублей на оказании помощи банкам, но получив средства - направило их на решение социальных проблем», - сообщил Путин. 50 млрд рублей было направлено на поддержку ипотеки. Речь идет о беззалоговых кредитах, которые ЦБ начал предоставлять банкам в период кризиса ликвидности, а также о субординированных займах ЦБ и ВЭБа.

«Хочу еще раз сказать - государство помогало тогда не отдельным банкирам, не физическим лицам. Мы защищали нашу кредитно-финансовую систему, чтобы не повторилась ситуация 1998 года, когда она фактически рухнула», - сказал Путин.

Объем задолженности перед ЦБ по беззалоговым кредитам достиг максимума в феврале 2009 года, когда он составил 1,924 трлн рублей. Фактически кредитами без обеспечения пользовались почти 200 банков. С 2011 года ЦБ свернул этот механизм.

Новая индустриализация

Владимир Путин заявил о необходимости технологического развития России для притока долгосрочных инвестиций. Выступая в Госдуме, он подчеркнул, что спрос на квалифицированные рабочие руки, на хорошо подготовленных рабочих и инженеров должна формировать сама экономика.

«Здесь вновь встает вопрос о характере нашего дальнейшего экономического роста. Убежден, нам необходимо запустить новую волну индустриального, технологического развития России, создать условия для притока долгосрочных, «умных» инвестиций и передовых технологий», - сказал Владимир Путин. Премьер-министр заявил об отсутствии иных альтернатив в условиях, когда стоит задача обеспечения конкурентоспособности и востребованности российского «человеческого потенциала».

Автор: "Лента.Ru"
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