Создана группа для разработки стратегии сотрудничества с АТР

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ возглавил рабочую группу по разработке Cтратегии развития сотрудничества России со странами АТР и прогноза социально-экономического развития Дальнего Востока до 2050 года.

Распоряжение об этом подписал руководитель администрации президента РФ Сергей НАРЫШКИН. Заместителями Ишаева назначены Андрей КЛЕПАЧ – заместитель министра экономического развития России, и Александр НЕКИПЕЛОВ - вице-президент Российской академии наук. В состав рабочей группы вошли заместители полномочного представителя Президента РФ в ДФО Андрей АНОСОВ, Александр ЛЕВИНТАЛЬ и Владимир СЫРКИН, а также гендиректор ОАО «Энергетические системы Востока» Иван БЛАГОДЫРЬ, председатель правления ОАО «СУЭК» Владимир РАШЕВСКИЙ, ректор Дальневосточного федерального университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и другие представители крупного бизнеса, федеральных министерств, ведомств и науки.