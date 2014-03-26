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Власти Хабаровского края подготовят предложения по сотрудничеству с Республикой Крым
Одной из отраслей сотрудничества может стать судостроение, сообщается в среду на сайте правительства Хабаровского края.
«Мы обязательно подготовим соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Республикой Крым и городом Севастополем. Направлений для совместной работы тут может быть много, например - по морской тематике. У нас есть заводы, которые делают технику для военно-морского и гражданского флота», - цитируются в информации слова губернатора края Вячеслава ШПОРТА.
Шпорт также отметил, что крымчане были неравнодушны к проблемам края во время разрушительного паводка на Амуре.
«В сентябре прошлого года мне позвонил мэр Симферополя, с которым мы даже не были знакомы. Он предложил принять наших детей на отдых в Крым. Я уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться», - подчеркнул губернатор.
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