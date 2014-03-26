Власти Хабаровского края подготовят предложения по сотрудничеству с Республикой Крым

Одной из отраслей сотрудничества может стать судостроение, сообщается в среду на сайте правительства Хабаровского края.

«Мы обязательно подготовим соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Республикой Крым и городом Севастополем. Направлений для совместной работы тут может быть много, например - по морской тематике. У нас есть заводы, которые делают технику для военно-морского и гражданского флота», - цитируются в информации слова губернатора края Вячеслава ШПОРТА.

Шпорт также отметил, что крымчане были неравнодушны к проблемам края во время разрушительного паводка на Амуре.

«В сентябре прошлого года мне позвонил мэр Симферополя, с которым мы даже не были знакомы. Он предложил принять наших детей на отдых в Крым. Я уверен, что наше сотрудничество будет только развиваться», - подчеркнул губернатор.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.