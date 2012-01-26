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Миллиардер Михаил Прохоров официально зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России
26 января, ZRPRESS. Список претендентов на высший государственный пост в стране определён окончательно.
За постановление о регистрации российского олигарха проголосовало большинство членов комиссии, лишь один воздержался. Таким образом, Михаил Прохоров стал пятым зарегистрированным кандидатом на должность главы страны.
Соперниками 46-летнего бизнесмена в президентской гонке будут лидеры четырех парламентских партий: Владимир Путин от "Единой России", Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от "Справедливой России" и Владимир Жириновский от ЛДПР. А вот у других претендентов шансов на участие в президентских выборах не остаётся. Накануне секретарь ЦИКа Николай Конкин подтвердил, что рабочая группа будет рекомендовать Центризбиркому отказать в регистрации лидеру партии "Яблоко" Григорию Явлинскому и губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. Причина - большое число брака в подписных листах, сообщает «Эхо Москвы».
Между тем сам Михаил Прохоров уже заявил, что в любом случае готов предоставить наблюдателям от «Яблока» право мониторинга за президентскими выборами. По словам бизнесмена, «главной целью на предстоящих выборах является легитимность».
«Золотой Рог».
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