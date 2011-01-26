Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков начал подготовку к участию в выборах на должность президента РФ

Экс-мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ с помощью известных московских специалистов начал подготовку к участию в выборах на должность президента РФ в 2012 году. Его партия «Свобода и народовластие» будет принимать участие во всех региональных и общероссийских выборах, хотя еще не завершила процедуру регистрации.

Напомним, в конце апреля 2010 года состоялся общероссийский съезд партии, который запустил процесс ее регистрации. По закону завершить его необходимо в течение шести месяцев. За полгода члены партии подтвердили свое членство. Региональные организации провели конференции. Например, в Приморье из 21 тыс. 83 подтвердили свое членство 14 тыс. 835 человек. В октябре 2010 года документы на регистрацию партии подали в Минюст. Но завершить процедуру до сих пор не удалось.

- Трижды нам возвращал документы Минюст, предлагая устранить различные недочеты. Например, чиновники придрались к тому, что использовались разные авторучки. А в последний раз, возвращая заявку, весьма прозрачно дали понять, что перерегистрацию нам не дадут пройти до марта 2011 года. Понятно – это, чтобы наша партия не смогла принять участие в выборах, - пояснил «ЗР» заместитель лидера партии «Свобода и народовластие» по РФ Денис ГОЛОВЧАН.

Тем не менее, члены партии намерены участвовать с 2011 года во всех выборах и на всех уровнях. Для этого до момента регистрации партия Черепкова вошла в коалицию с другими политическими и общественными силами. Она уже подписала соглашение о партнерстве с ППРОО «Тигр», «Гражданским контролем», Уссурийским казачьим войском, Приморским Общественным фондом социальной поддержки и защиты военнослужащих – ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Солдат» и Коалицией ветеранской организации участников локальных войн и военных конфликтов Дальневосточного Федерального округа «Боевое братство ДВ» и другими.

- Соглашение заключено с целью консолидации сил по защите прав и отстаиванию интересов граждан России на всех уровнях власти, - пояснил Денис Головчан. – Необходимо совместными усилиями во все органы власти подобрать честных и грамотных специалистов.

- Мы считаем нашим общим интересом обеспечение достойной жизни для всех граждан в своей стране», - добавил первый секретарь Владивостокского городского комитета партии Иван ШКИРКО.

От акций протеста «Свобода и народовластие» решила пока отказаться.

- Митинги малоэффективны, чтобы изменить ситуацию в стране. Поэтому мы пойдем другим путем, - заявил помощник Владивостокского городского комитета политической партии Александр ФИЛЬКОВ.

Сам же Виктор Черепков активно занялся подготовкой к выдвижению на должность президента России. По словам близких к нему людей, уже разработана и запущенна программа «Союз избирателей России – Президент -2012».

По России сторонники Черепкова уже начали сбор подписей в его поддержку. Для выдвижения необходимо собрать 10 тыс. подписей. Только в Приморье к настоящему времени собрали более 8 тысяч. Активисты партии уверены, что легко наберут необходимое количество подписей и, учитывая рост протестных настроений в России, рассчитывают, что их лидер Виктор Черепков победит на выборах президента России.