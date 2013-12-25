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Правительством Якутии одобрен проект Инвестиционной программы республики
Правительством Якутии одобрен проект постановления об утверждении Инвестиционной программы республики на 2014 год и ее основных параметров на последующие два года.
Как сообщила министр экономики Ольга Федорова, программа учитывает более эффективное расходование средств, а также возможность госзаказчикам заключать долгосрочные контракты.
Вместе с тем она напомнила, что по итогам текущего года освоение средств по инвестиционной программе составило всего 67%. В 2014 году объемы финансирования государственных капитальных вложений будут снижены в два раза. Если в 2013 году они составляли 21,1 млрд рублей, то в следующем году планируется «упасть» до 9 млрд рублей, сообщает ЯСИА.
«Надо сказать, что и эта сумма очень значительная, несмотря на то, что она меньше в два раза. Понятно, что сегодня по-прежнему один из главных вопросов — вопрос повышения эффективности использования бюджетных средств на капитальные вложения. В рамках решения этой задачи мы вводим такое понятие, как концентрация и объединение планов закупок для того, чтобы можно было четко понимать, где у нас идут провалы, где есть необходимость кого-то подтолкнуть к реализации этих проектов», - пояснила министр.
По ее словам, основными задачами по-прежнему остаются строительство школ, жилья, детских дошкольных учреждений, ликвидация ветхого и аварийного жилья, развитие инфраструктуры.
Фото ЯСИА.
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