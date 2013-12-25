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Губернатор Магаданской области стал лидером ДФО в рейтинге информационной открытости
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный по итогам 2013 года занял шестую строчку в федеральном медиа-рейтинге наиболее информационно открытых глав субъектов РФ, сообщает портал администрации Магаданской области.
По итогам прошедшего года в тройку наиболее информационно открытых губернаторов РФ вошли глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава ХМАО Наталья Комарова.
В Дальневосточном федеральном округе Владимир Печеный занял первую строчку медиа-рейтинга с кэффициентом 0,5047 баллов.
По мнению руководителя «Национальной службы мониторинга» Артема Булатова, рейтинг информационной открытости можно считать объективным показателем работы с медиа глав регионов и их команд.
«Этому способствует как увеличение числа критериев (включение в 2013 г. оценки Инстаграм-аккаунтов), так и ссылки наших коллег при составлении собственных исследовательских продуктов. В 2014 году мы не ожидаем повышения общего уровня информоткрытости ввиду прогнозируемых медиа-войн, которые не всегда ведут к росту публичной активности глав регионов»,- отметил Артем Булатов.
Медиа-рейтинг глав субъектов РФ на основе коэффициента информационной открытости за январь-декабрь 2013 года был подготовлен Национальная службой мониторинга.
С 1 января по 23 декабря 2013 года. Эксперты проанализировали свыше 1 200 000 информационных сообщений в 500 федеральных и 8 000 региональных изданиях на ТВ, радио, в печатных изданиях, информационных агентствах и Интернет-СМИ. При анализе блогов учитывались только официальные аккаунты российских губернаторов на платформах Твитер, Живой Журнал и Инстаграм, а также личные блоги.
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