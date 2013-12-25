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Состояние жилья детей-сирот вызвало особую тревогу у правительства Камчатки
Состоялось заседание Правительства Камчатского края, которое стало завершающим в 2013 году. Заседание прошло под председательством первого вице-губернатора Александра Потиевского. В селекторном режиме в нем приняли участие главы всех муниципальных образований Камчатского края.
Всего в повестке дня 4 вопроса, первым и основным из которых стал доклад министра образования и науки Камчатского края Виктора Тюменцева о реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По информации министерства, количество детей-сирот, имеющих жилое помещение в Камчатском крае, в настоящее время составляет 674 человека. Они владеют квартирами как на условиях социального найма, так и на праве собственности. По состоянию на 1 декабря из 586 жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам на праве собственности или праве пользования, требуют ремонта 280 квартир.
«Особую тревогу вызывает состояние жилья детей-сирот, которые определены в государственные учреждения. К моменту возвращения детей из интернатных учреждений на постоянное место жительства, жилье ребенка-сироты часто находится в условиях, непригодных для нормального проживания, либо требует капитального ремонта с большим вложением материальных средств», - сказал Виктор Тюменцев.
Он отметил, что законные представители детей-сирот не принимают исчерпывающих мер по содержанию жилых помещений, не оплачивают своевременно коммунальные услуги, не проводят косметический ремонт, не сдают данные помещения в найм, не выходят с иском в суд о выселении из данных жилых помещений родителей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Контроль и надзор за опекунами и попечителями и другими законными представителями детей-сирот в части защиты их жилищных прав осуществляется органами местного самоуправления на крайне низком уровне. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, к обязанностям нанимателей (попечителей) относится своевременно проводить текущий ремонт жилого помещения. В течение 2013 года органами местного самоуправления в Камчатском крае было отремонтировано всего 41 жилое помещение.
Первый вице-губернатор предложил учитывать результаты работы по обеспечению жильем (и проведению ремонтов в квартирах) детей-сирот при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.
«Каждый глава муниципалитета должен осознавать свою социальную ответственность. В муниципальном бюджете должны быть предусмотрены средства на проведение капитальных и текущих ремонтов, должна вестись работа по содержанию жилья в нормальном состоянии до тех пор, пока туда не заселится молодой человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им помочь некому», - сказал Александр Потиевский.
Также в ходе заседания была дана информация о Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Камчатском края, бесплатной медицинской помощи на 2014 год и о реализации долгосрочной краевой целевой программы «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Камчатского края на 2012-2014 годы».
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