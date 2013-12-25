www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.79 р. 100 JPY: 60.87 р.
EUR: 78.41 р. 10 CNY: 98.55 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Недвижимость
Распечатать

Состояние жилья детей-сирот вызвало особую тревогу у правительства Камчатки

25 Декабря 2013, 11:25 | Дальний Восток

Состоялось заседание Правительства Камчатского края, которое стало завершающим в 2013 году. Заседание прошло под председательством первого вице-губернатора Александра Потиевского. В селекторном режиме в нем приняли участие главы всех муниципальных образований Камчатского края.

Всего в повестке дня 4 вопроса, первым и основным из которых стал доклад министра образования и науки Камчатского края Виктора Тюменцева о реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По информации министерства, количество детей-сирот, имеющих жилое помещение в Камчатском крае, в настоящее время составляет 674 человека. Они владеют квартирами как на условиях социального найма, так и на праве собственности. По состоянию на 1 декабря из 586 жилых помещений, принадлежащих  детям-сиротам на праве собственности или праве пользования, требуют ремонта 280 квартир.

«Особую тревогу вызывает состояние жилья детей-сирот, которые определены в государственные учреждения. К моменту возвращения детей из интернатных учреждений на постоянное место жительства, жилье ребенка-сироты часто находится в условиях, непригодных для нормального проживания, либо требует капитального ремонта с большим вложением материальных средств», - сказал Виктор Тюменцев.

Он отметил, что законные представители детей-сирот не принимают исчерпывающих мер по содержанию жилых помещений, не оплачивают своевременно коммунальные услуги, не проводят косметический ремонт, не сдают данные помещения в найм, не выходят с иском в суд о выселении из данных жилых помещений родителей, лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Контроль и надзор за опекунами и попечителями и другими законными представителями детей-сирот в части защиты их жилищных прав осуществляется органами местного самоуправления на крайне низком уровне. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, к обязанностям нанимателей (попечителей) относится своевременно проводить текущий ремонт жилого помещения. В течение 2013 года органами местного самоуправления в Камчатском крае было отремонтировано всего 41 жилое помещение.

Первый вице-губернатор предложил учитывать результаты работы по обеспечению жильем (и проведению ремонтов в квартирах) детей-сирот при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, сообщает официальный сайт Правительства Камчатского края.

«Каждый глава муниципалитета должен осознавать свою социальную ответственность. В муниципальном бюджете должны быть предусмотрены средства на проведение капитальных и текущих ремонтов, должна вестись работа по содержанию жилья в нормальном состоянии до тех пор, пока туда не заселится молодой человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Им помочь некому», - сказал Александр Потиевский.

Также в ходе заседания была дана информация о Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Камчатском края, бесплатной медицинской помощи на 2014 год и о реализации долгосрочной краевой целевой программы «Обеспечение медицинскими кадрами учреждений здравоохранения Камчатского края на 2012-2014 годы».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: права  Камчатка  дети  ремонт  сироты  жилье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru