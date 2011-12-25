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Прохоров на следующей неделе обнародует проект своей программы
"В среду-четверг я обещаю опубликовать проект программы в интернете. Хочу обратиться к гражданам, чтобы они программу прочли, и те изменения, которые они хотели бы внести, я их буду слышать", - сказал он, приехав в свою общественную приемную в субботу, 24 декабря.
Прохоров добавил, что планирует вместе с гражданами работать над проектом программы.
Он также заявил, что в начале следующей недели объявит фамилию человека, который возглавит его избирательный штаб.
"В начале следующей недели вы обязательно узнаете. Это плановое событие", - сказал он, отвечая на вопрос, кто возглавит его предвыборный штаб.
Известно, что штаб точно не будет возглавлять певица Алла Пугачева, поддержавшая Прохорова во время сентябрьского скандала с партией "Правое дело".
По словам Прохорова, на данный момент в России открыто 67 общественных приемных, которые создали его сторонники. "Туда могут приходить люди и оставлять подписи в мою поддержку", - сказал Прохоров журналистам.
Он также отметил, что только за субботу и прошедшую пятницу в общественную приемную, открытую в здании Центрального телеграфа в Москве, пришло более 2 тысяч человек, которые оставили подписи в поддержку бизнесмена, выдвигающегося кандидатом на пост главы государства, сообщает РИА Новости.
Во время общения Прохорова с журналистами в общественную приемную пришла актриса Наталья Селезнева, которая заявила, что знакома с Прохоровым с детства, и знает его как честного, порядочного и целеустремленного человека. "Я пришла к тебе отдать свой голос", - сказала Селезнева, обращаясь к Прохорову.
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