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Дальний Восток на особом контроле у Минэнерго
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провёл Всероссийское совещание ≪Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов≫.
В своём вступительном слове Александр Новак обратил внимание, что основная задача Министерства - обеспечить безаварийную и надёжную работу электроэнергетического оборудования в уже наступившем отопительном сезоне. По итогам проверок комиссии Минэнерго России, паспорта готовности были выданы 78 компаниям, 5 компаний паспорта готовности не получили из-за неисполнения основных и дополнительных условий готовности. По итогам работы в Минэнерго России подготовили Приказ, в который включены мероприятия по устранению выявленных нарушений и замечаний и определены сроки их выполнения. ≪Если в течение следующего года компании не выполнят предписания комиссий, паспорт готовности на следующий период работы в ОЗП выдан не будет≫, - предупредил участников отрасли Александр Новак.
Министр отметил, что в этом году температура воздуха будет ниже прошлогодней: ≪Средняя температура при прохождении максимума нагрузки в прошедший ОЗП составила -16,6 ºС, в этом году режимно-балансовые показатели сформированы из расчета, что средняя температура составит -23 ºС≫. Александр Новак также заявил, что в период ОЗП 2016-2017 гг. пристальное внимание Минэнерго России будет уделять энергообеспечению Воркуты, Твери, Дальнего Востока и Крыма. Эти регионы будут на особом контроле Ведомства.
Министр отметил и еще один важный показатель, влияющий на подготовку к ОЗП, - платёжная дисциплина. Неплатежи ведут к снижению финансовой устойчивости субъектов энергетики, к перебоям в закупках топлива и другим коллизиям. ≪Задолженность на оптовом рынке за покупку электроэнергии по состоянию на 15 ноября составляет более 58,1 миллиардов рублей, сообщает пресс- служба Минэнерго. Задолженность на розничном рынке на 30 сентября составляет 212,6 миллиардов≫, - озвучил сумму неплатежей Александр Новак и призвал региональные власти и энергокомпании продолжать работать в направлении снижения общего уровня задолженности.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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