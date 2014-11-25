Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На трансгранице все спокойно
К сожалению, это не тот случай, когда спокойствию нужно радоваться, - России явно необходимо ускорить трансграничные процессы в регионе
Во Владивостоке прошло очередное ежегодное заседание Комитета по упрощению торговых процедур Расширенной Туманганской инициативы, которое показало, как страны, входящие в РТИ, преодолевают трансграничные барьеры.
Участники собрались, чтобы обсудить текущие вопросы трансграничной торговли в регионе, оценить возможности, которые могли бы интенсифицировать этот процесс. Это одна из главных задач на сегодня. В заседании приняли участие представители России, Китая, Республики Корея, Монголии, Японии, Таиланда, США и Австралии.
РТИ вновь во Владивостоке
Напомним, что Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) – международная организация, являющаяся механизмом межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии при поддержке Программы развития ООН. В РТИ входят четыре страны: Китайская Народная Республика, Республика Корея, Монголия и Российская Федерация. РТИ была учреждена в 2005 году путем преобразования Программы развития зоны р. Туманная (1991 г). В качестве ключевых секторов для развития многостороннего сотрудничества под эгидой РТИ утверждены транспорт, энергетика, инвестиции, туризм и окружающая среда. Участие РФ в деятельности РТИ регламентируется Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 г. №1245-р и координируется Министерством экономического развития РФ.
Владивосток неоднократно был местом проведения различных заседаний РТИ, одним из ключевых стало заседание Консультативной комиссии РТИ в 2012 году. Основным из итоговых пунктов этого заседания стало решение перейти от поддержки точечных проектов к комплексным решениям. Было достигнуто принципиальное согласие об изменении юридического статуса РТИ, что означает возможное расширение географии деятельности и необходимость реорганизации, чтобы сделать ее самостоятельным механизмом международного сотрудничества. Это открыло бы ее двери для новых членов.
Россия внесла свою лепту
Очевидно, что сегодня РТИ вступила в новый этап своей деятельности, во многом связанный с активизацией российского участия, что позволило РТИ значительно продвинуться в своих действиях. Особенно это относится к периоду после 2010 года, когда транспортная стратегия РТИ была изменена от продвижения отдельного маршрута на развитие транспортного пространства на базе международных транспортных коридоров СВА. На сегодня Россией уже выполнен ряд конкретных инфраструктурных проектов в области транспорта. В частности, запущены или протестированы все международные транспортные коридоры (МТК), проходящие по территории Приморского края, открыт международный пассажирский маршрут из Сокчо (Корея) в Хуньчунь (Китай) через российский порт Зарубино, грузовой маршрут из Акиты (Япония) до Хуньчуня через российский порт Посьет.
- Активность России приносит свои плоды, - отмечает начальник отдела развития транспорта ОАО «ДНИИМФ» Михаил ХОЛОША. - В частности, в Приморском крае за 2013-2014 годы мы сделали большие шаги в направлении развития наших международных транспортных связей. Были организованы демонстрационные прогоны контейнерных поездов из китайского города Суйфэньхэ в порт Восточный по коридору «Приморье-1», из Хуньчуня в Зарубино - по коридору «Приморье-2», пошел груз в корейский порт Раджин. Развиваются морские паромные линии. С учетом проекта группы «Сумма» по развитию порта Зарубино и МТК «Приморье-2», мы видим, что деятельность РТИ с участием Приморья с каждым годом становится все активнее и результативнее.
Две ключевые сессии в работе прошедшего во Владивостоке заседания Комитета по упрощению торговых процедур РТИ были посвящены облегчению торговли с третьими странами и расширению сотрудничества на пограничных переходах. Председатель совещания - руководитель Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) г-н Килапарти Рамакришна, открывая мероприятие, отметил, что главным элементом успеха является снижение сроков оформления грузов при пересечении границ. В качестве примера он привел Сингапур, где документы на контейнер оформляются всего 15 минут.
Нас опережают
Совещание показало, как далеко продвинулись в процедурном исполнении Таиланд, Монголия, Корея и другие страны РТИ. На их фоне Россия выглядит отстающей. Представитель российской таможни показал в докладе, что мы снизили простой контейнера с 15 до 10 суток, тогда как рынку нужно, чтобы трансграничные процедуры измерялись часами или даже минутами без простоев.
- Понравилось, как выполняет эту работу Таиланд, - комментирует прозвучавшие выступления Михаил Холоша. - Они очень быстро разработали и внедрили современные технологии, что показывает, как быстро все можно улучшить. Поражают темпы развития трансграничной логистики у китайцев и у монголов. Мы тоже продвигаемся, но нам надо быть смелее. Разрешение узких мест в пунктах пропуска является существенной точкой роста экономики. Мы можем значительно продвинуться в транспортной логистике, если снизим трансграничные барьеры.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
Новости раздела
- На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Во Владивостоке в оживленном месте заработал светофор
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток