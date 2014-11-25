На трансгранице все спокойно

К сожалению, это не тот случай, когда спокойствию нужно радоваться, - России явно необходимо ускорить трансграничные процессы в регионе

Во Владивостоке прошло очередное ежегодное заседание Комитета по упрощению торговых процедур Расширенной Туманганской инициативы, которое показало, как страны, входящие в РТИ, преодолевают трансграничные барьеры.

Участники собрались, чтобы обсудить текущие вопросы трансграничной торговли в регионе, оценить возможности, которые могли бы интенсифицировать этот процесс. Это одна из главных задач на сегодня. В заседании приняли участие представители России, Китая, Республики Корея, Монголии, Японии, Таиланда, США и Австралии.

РТИ вновь во Владивостоке

Напомним, что Расширенная Туманганская инициатива (РТИ) – международная организация, являющаяся механизмом межправительственного сотрудничества в Северо-Восточной Азии при поддержке Программы развития ООН. В РТИ входят четыре страны: Китайская Народная Республика, Республика Корея, Монголия и Российская Федерация. РТИ была учреждена в 2005 году путем преобразования Программы развития зоны р. Туманная (1991 г). В качестве ключевых секторов для развития многостороннего сотрудничества под эгидой РТИ утверждены транспорт, энергетика, инвестиции, туризм и окружающая среда. Участие РФ в деятельности РТИ регламентируется Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 г. №1245-р и координируется Министерством экономического развития РФ.

Владивосток неоднократно был местом проведения различных заседаний РТИ, одним из ключевых стало заседание Консультативной комиссии РТИ в 2012 году. Основным из итоговых пунктов этого заседания стало решение перейти от поддержки точечных проектов к комплексным решениям. Было достигнуто принципиальное согласие об изменении юридического статуса РТИ, что означает возможное расширение географии деятельности и необходимость реорганизации, чтобы сделать ее самостоятельным механизмом международного сотрудничества. Это открыло бы ее двери для новых членов.

Россия внесла свою лепту

Очевидно, что сегодня РТИ вступила в новый этап своей деятельности, во многом связанный с активизацией российского участия, что позволило РТИ значительно продвинуться в своих действиях. Особенно это относится к периоду после 2010 года, когда транспортная стратегия РТИ была изменена от продвижения отдельного маршрута на развитие транспортного пространства на базе международных транспортных коридоров СВА. На сегодня Россией уже выполнен ряд конкретных инфраструктурных проектов в области транспорта. В частности, запущены или протестированы все международные транспортные коридоры (МТК), проходящие по территории Приморского края, открыт международный пассажирский маршрут из Сокчо (Корея) в Хуньчунь (Китай) через российский порт Зарубино, грузовой маршрут из Акиты (Япония) до Хуньчуня через российский порт Посьет.

- Активность России приносит свои плоды, - отмечает начальник отдела развития транспорта ОАО «ДНИИМФ» Михаил ХОЛОША. - В частности, в Приморском крае за 2013-2014 годы мы сделали большие шаги в направлении развития наших международных транспортных связей. Были организованы демонстрационные прогоны контейнерных поездов из китайского города Суйфэньхэ в порт Восточный по коридору «Приморье-1», из Хуньчуня в Зарубино - по коридору «Приморье-2», пошел груз в корейский порт Раджин. Развиваются морские паромные линии. С учетом проекта группы «Сумма» по развитию порта Зарубино и МТК «Приморье-2», мы видим, что деятельность РТИ с участием Приморья с каждым годом становится все активнее и результативнее.

Две ключевые сессии в работе прошедшего во Владивостоке заседания Комитета по упрощению торговых процедур РТИ были посвящены облегчению торговли с третьими странами и расширению сотрудничества на пограничных переходах. Председатель совещания - руководитель Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP) г-н Килапарти Рамакришна, открывая мероприятие, отметил, что главным элементом успеха является снижение сроков оформления грузов при пересечении границ. В качестве примера он привел Сингапур, где документы на контейнер оформляются всего 15 минут.

Нас опережают

Совещание показало, как далеко продвинулись в процедурном исполнении Таиланд, Монголия, Корея и другие страны РТИ. На их фоне Россия выглядит отстающей. Представитель российской таможни показал в докладе, что мы снизили простой контейнера с 15 до 10 суток, тогда как рынку нужно, чтобы трансграничные процедуры измерялись часами или даже минутами без простоев.

- Понравилось, как выполняет эту работу Таиланд, - комментирует прозвучавшие выступления Михаил Холоша. - Они очень быстро разработали и внедрили современные технологии, что показывает, как быстро все можно улучшить. Поражают темпы развития трансграничной логистики у китайцев и у монголов. Мы тоже продвигаемся, но нам надо быть смелее. Разрешение узких мест в пунктах пропуска является существенной точкой роста экономики. Мы можем значительно продвинуться в транспортной логистике, если снизим трансграничные барьеры.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.