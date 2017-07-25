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На Дальнем Востоке готовятся к реализации более 600 проектов на 2 трлн рублей
Полпред ДФО отчитался перед президентом
К реализации на Дальнем Востоке заявлено 637 проектов с общим объемом инвестиций 2 триллиона 110 миллиардов рублей. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий ТРУТНЕВ во время рабочей встречи с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.
«Мы прекрасно понимаем, что эти проекты еще надо превратить в построенные предприятия, но эта работа тоже ведется. На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий. До конца года таковых предприятий будет 85», - уточнил Юрий Трутнев.
Как рассказал главе государства вице-премьер, «объем уже проинвестированных частных средств в экономику Дальнего Востока превысит 115 миллиардов, будет создано 5,5 тысяч рабочих мест». «Мультипликатор у нас текущий - 10. То есть на один бюджетный рубль мы привлекаем 10 рублей частных инвестиций. Предприятия самых разных сфер: это промышленность, сельское хозяйство, логистика, транспорт», - подчеркнул Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, отдельное внимание уделяется высокотехнологичным проектам.
«Их сегодня в структуре общего объема инвестиций - 19 процентов. Понимаем, что это немного. Создаем вместе с Фондом развития Дальнего Востока, «Роснано» и «Российской венчурной компанией» фонд по привлечению и разработке новых технологий на Дальнем Востоке», - прокомментировал вице-премьер.
Он также отметил, что в настоящее время для опережающего развития Дальнего Востока сформирована нормативно-правовая база. «Сегодня принято 15 федеральных законов в целях развития Дальнего Востока. Это законы о создании территорий опережающего развития, свободного порта, тарифы, упрощенный визовый режим, «квоты под киль», целый ряд других законов, 67 постановлений Правительства», - подчеркнул Юрий Трутнев, добавив, что работа по законотворческой деятельности продолжается. «Занимаемся реализацией всех остальных законов», - подытожил он.
Юрий РОГОВ.
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