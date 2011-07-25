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Сити-менеджером Петропавловска-Камчатского выбран Сергей Кондрашин
Сергей Кондрашин, занимавший должность первого заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского, стал сити-менеджером города, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
"Второй претендент на должность сити-менеджера Петропавловска-Камчатского - заместитель руководителя аппарата администрации города Александр Силантьев - снял свою кандидатуру, отказавшись от дальнейшего участия в конкурсе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к исполнению обязанностей управляющего городом Кондрашин приступает 25 июля. Вопросы управления городским хозяйством он будет решать в течение пяти лет.
Система управления Петропавловском-Камчатским изменена с 2011 года в связи с внесением поправок в устав города. Мэром города на очередной сессии городской думы 10 июня из числа депутатов был избран Владимир Семчев. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку 25 марта последнего всенародно избранного мэра краевого центра Владислава Скворцова. Став мэром Петропавловска, он, в соответствии с обновленным уставом города, исполняет и обязанности спикера городской думы. Управление городским хозяйством возложено на сити-менеджера.
Владислав Скворцов, возглавлявший администрацию Петропавловска-Камчатского в течение последних шести лет, написал заявление об отставке 21 марта. С ноября прошлого года Скворцов находится под следствием. Его обвиняют в превышении полномочий при распределении муниципального жилья, в результате чего был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей. Обвинение главе города было предъявлено 9 декабря прошлого года. За две недели до этого политсовет регионального отделения партии "Единая Россия" вынес решение об исключении Скворцова из партии.
Досье: Сергей Кондрашин родился 18 июля 1958 года в Зверевском районе Ростовской области. В 1975 году поступил в Киевский институт инженеров гражданской авиации и в 1982 году окончил полный курс по специальности эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. С 1982 года работал в авиапредприятиях Камчатской области. С 18 января 2005 года назначен на должность председателя комитета по управлению имуществом города Петропавловска-Камчатского. С 1 января 2006 года - заместитель Главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Со 2 февраля 2009 занимал должность первого заместителя Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.
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