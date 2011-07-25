www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Сити-менеджером Петропавловска-Камчатского выбран Сергей Кондрашин

25 Июля 2011, 12:19 | Дальний Восток

Сергей Кондрашин, занимавший должность первого заместителя главы администрации Петропавловска-Камчатского, стал сити-менеджером города, сообщил РИА Новости представитель городской думы.

"Второй претендент на должность сити-менеджера Петропавловска-Камчатского - заместитель руководителя аппарата администрации города Александр Силантьев - снял свою кандидатуру, отказавшись от дальнейшего участия в конкурсе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к исполнению обязанностей управляющего городом Кондрашин приступает 25 июля. Вопросы управления городским хозяйством он будет решать в течение пяти лет.

Система управления Петропавловском-Камчатским изменена с 2011 года в связи с внесением поправок в устав города. Мэром города на очередной сессии городской думы 10 июня из числа депутатов был избран Владимир Семчев. Он сменил на этом посту ушедшего в отставку 25 марта последнего всенародно избранного мэра краевого центра Владислава Скворцова. Став мэром Петропавловска, он, в соответствии с обновленным уставом города, исполняет и обязанности спикера городской думы. Управление городским хозяйством возложено на сити-менеджера.

Владислав Скворцов, возглавлявший администрацию Петропавловска-Камчатского в течение последних шести лет, написал заявление об отставке 21 марта. С ноября прошлого года Скворцов находится под следствием. Его обвиняют в превышении полномочий при распределении муниципального жилья, в результате чего был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей. Обвинение главе города было предъявлено 9 декабря прошлого года. За две недели до этого политсовет регионального отделения партии "Единая Россия" вынес решение об исключении Скворцова из партии.

Досье: Сергей Кондрашин родился 18 июля 1958 года в Зверевском районе Ростовской области. В 1975 году поступил в Киевский институт инженеров гражданской авиации и в 1982 году окончил полный курс по специальности эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. С 1982 года работал в авиапредприятиях Камчатской области. С 18 января 2005 года назначен на должность председателя комитета по управлению имуществом города Петропавловска-Камчатского. С 1 января 2006 года - заместитель Главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Со 2 февраля 2009 занимал должность первого заместителя Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Автор: "РИА Новости"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru