Выборы Президента РФ состоятся 4 марта 2012 года

Выборы президента России в 2012 году состоятся в воскресенье, 4 марта. Эту информацию РИА «Новости» в 21июля подтвердила член Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.

По ее словам, дата выбрана с учетом переноса выходного дня с воскресенья, 11 марта, на пятницу, 9 марта, из-за празднования международного женского дня.

Согласно постановлению правительства РФ, в 2012 году выходной день переносится «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Напомним, согласно закону, выборы должны были бы состояться во второе воскресенье марта 2012 года. По словам Гришиной, дата голосования зависела от постановления правительства о переносе выходных.