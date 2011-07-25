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Выборы Президента РФ состоятся 4 марта 2012 года
25 Июля 2011, 12:08 | Дальний Восток
Выборы президента России в 2012 году состоятся в воскресенье, 4 марта. Эту информацию РИА «Новости» в 21июля подтвердила член Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина.
По ее словам, дата выбрана с учетом переноса выходного дня с воскресенья, 11 марта, на пятницу, 9 марта, из-за празднования международного женского дня.
Согласно постановлению правительства РФ, в 2012 году выходной день переносится «в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».
Напомним, согласно закону, выборы должны были бы состояться во второе воскресенье марта 2012 года. По словам Гришиной, дата голосования зависела от постановления правительства о переносе выходных.
Автор: "РИА Новости"
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