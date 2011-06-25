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«Мистраль» приплывет к Курилам
17 июня представители России и Франции подписали контракт на поставку двух десантно-вертолетных кораблей-доков «Мистраль», переговоры длились больше двух лет.
Документ подписан в рамках Петербургского экономического форума в присутствии президента Дмитрия Медведева. С российской стороны свою подпись под контрактом поставил гендиректор Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин.
Как рассказал Исайкин журналистам, стоимость контракта на поставку «Мистралей» составила 1,2 млрд евро. При этом он опроверг утверждение, что французская сторона потребовала 80% средств перевести как предоплату. Администрация французского президента отметила, что строительство двух «Мистралей» компаниями DCNS и STX на верфях в Сен-Назере при участии российских судостроителей обеспечит тысячу рабочих мест на четыре года.
Главком ВМФ Высоцкий отметил, что нельзя рассматривать этот корабль только как исключительно десантно-высадочное средство». Применяемые технологии позволяют интегрировать в существующий проект российские системы вооружения, включая отечественные десантно-высадочные средства и палубную авиацию, отметил Высоцкий. Высокопоставленный источник агентства в Минобороны сообщил, что «корабли будут использоваться для обеспечения безопасности Дальневосточного региона, в том числе для поддержки группировки войск на Курильских островах». По его словам, вертолетоносцы будут базироваться во Владивостоке - главной базе Тихоокеанского флота. Для этого будет проведен комплекс работ по подготовке соответствующей инфраструктуры. Первый «Мистраль» будет построен в 2014 г.
Ранее глава Объединенной судостроительной компании Роман Троценко сообщил, что по контрактам по вертолетоносцам «Мистраль» Франция готова передать России боевые технологии, по поводу которых стороны долгое время не могли прийти к согласию. Речь идет о передаче российской стороне морской эксплуатационной системы тактической информации (SENIT-9), что, по мнению экспертов, самое ценное, что есть на «Мистрале». Троценко также сообщил, что подготовленный контракт предполагает совместное строительство вертолетоносцев. «По первым двум кораблям мы строим 40% корабля, строятся в России, российскими руками», - отметил глава ОСК. Кроме Франции, по его словам, в этом проекте принимают участие Финляндия, Дания, Германия.
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