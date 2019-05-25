Даже единороссы взбунтовались против существующей в Приморье системы выборов

Протест представителей "Единой России" в Арсеньеве показал, что необходимо экстренно возвращать выборы глав муниципалитетов через всеобщее голосование

Депутаты Думы Арсеньевского городского округа, которая целиком состоит из представителей «Единой России», на минувшей неделе не сумели выбрать главу города. Рекомендованная краевым руководством партии кандидатура ранее судимого вице-спикера Думы АГО Владимира АВАГИМЯНА не получила необходимого количества голосов.

Однако региональный политсовет «ЕР» отступать не намерен и пытается воздействовать на депутатов упреками в нарушении партийной дисциплины.

Единороссов не устроил единоросс

Напомним, что по итогам первого этапа конкурса на замещение должности мэра Арсеньева, который прошел в конце апреля, из четверых человек, изъявивших желание занять главный в городе пост, конкурсная комиссия приняла решение допустить в следующий тур троих – депутатов гордумы АГО Владимира АВАГИМЯНА и Александра ТОЛСТУНОВА, а также региональный представитель ООО «Эксперт» Алексей БИРЮКОВ. И.о. главы Арсеньевского городского округа Владимир ПИВЕНЬ, занявший руководящий пост в июне прошлого года, в конкурсе не участвовал.

13 мая по итогам собеседования с оставшимися претендентами комиссия рекомендовала городским депутатам провести рейтинговое голосование по кандидатурам Владимира Авагимяна и Александра Толстунова. Решить кадровый вопрос предполагалось на внеочередном заседании Думы АГО в минувший вторник, 21 мая.

Необходимо уточнить, что все депутаты гордумы Арсеньева представляют партию «Единая Россия». А оба финалиста конкурса имеют большой опыт не только депутатской, но и партийной работы: Владимир Авагимян возглавляет фракцию «ЕР» и является членом президиума регионального политсовета «Единой России», а Александр Толстунов занимает пост секретаря местного отделения партии. Однако с партийной дисциплиной не задалось еще во время заседания фракции «ЕР», где кандидатура Авагимяна не получила единогласной поддержки. А затем, в ходе открытого голосования в гордуме, Авагимян получил 10 голосов в поддержку своей кандидатуры при минимуме в 11 голосов. Результат второго кандидата, Александра Толстунова, был еще хуже – 13 голосов против при восьми воздержавшихся.

Возможно, что несогласие депутатов с навязанной «сверху» кандидатурой обусловлено тем, что часть народных избранников представляет градообразующие предприятия Арсеньева, заводы «Прогресс» и «Аскольд», и в первую очередь ориентируется на мнение коллег, а не на указания из Владивостока. Не в пользу Авагимяна и его бэкграунд – согласно сведениям с сайта Избирательной комиссии Приморского края (в 2016 году политик баллотировался в Законодательное Собрание, но проиграл коммунисту Владимиру БЕСПАЛОВУ – прим. автора), будущий вожак арсеньевских единороссов имел судимость по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса РФ за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (погашена в 2004 году).

Диалог или репрессии?

В понедельник, 27 мая, предполагалось провести повторное голосование по кандидатуре Владимира Авагимяна. Исход внеочередного заседания на момент сдачи номер в печать еще был неизвестен. Однако незадолго до нового рассмотрения кандидатуры руководство «ЕР» в Приморье в лице секретаря регионального отделения партии Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ обвинило однопартийцев в нарушении дисциплины и пообещало направить в Арсеньев членов региональной контрольной комиссии «ЕР».

«Мы принимали решение по кандидатуре на должность главы Арсеньева на основании решения конференции местного политсовета Партии. Она была согласована на всех уровнях, включая депутатов города. Тем более не понятно, почему члены фракции, которые составляют в Думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали своего коллегу по партии на заседании фракции, а потом вдруг изменили свое решение. С этим нужно обязательно разобраться», - цитирует Людмилу Талабаеву пресс-служба краевого отделения «ЕР». - «В любом случае мы не оставим все как есть. Будут сделаны выводы и приняты меры. Город опять остался без главы, нарушены партийная дисциплина и депутатская этика», - сказала секретарь регионального отделения Партии.

Отметим, что несмотря на то, что «Единая Россия» доминирует практических во всех муниципальных думах, избрать главу территории консолидированным решением в последнее время становится все труднее. Так, в феврале лишь со второй попытки был утвержден новый глава Хасанского района Иван СТЕПАНОВ. В марте, при голосовании по кандидатурам на пост мэра Владивостока, некоторые представители «ЕР» не явились на заседание; а кворум на заседании, где Олег ГУМЕНЮК принес присягу градоначальника, состоялся благодаря депутатам от КПРФ. Чуть позже депутаты-коммунисты «помогли» единороссам при определении мэра Партизанска, спровоцировав раскол в местном отделении КПРФ.

В подвисшем состоянии продолжает оставаться кадровый вопрос в другом городе северного Приморья – Дальнегорске. 18 апреля конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Антона ВОЛОШКО «обнулила» состав участников конкурса на замещение должности мэра, тянувшийся с конца прошлого года. Ни одного из 11 претендентов участники конкурса не сочли достойным кандидатом для голосования в Думе ДГО. А 15 мая местный парламент дал старт новой конкурсной процедуре. Конкурс в Дальнегорске планируется провести 5 июня.