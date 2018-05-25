Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Америка делает все возможное, чтобы на Корейском полуострове не было мира

Президент США Дональд Трамп написал лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил его об отмене их встречи 12 июня в Сингапуре, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Письмо опубликовано в Twitter Белого дома.

Отказ от проведения саммита господин Трамп объяснил «открытой враждебностью», проявленной КНДР в отношении США. «Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы»,— пишет Дональд Трамп. «Я чувствовал, как между нами выстраивался прекрасный диалог, и только этот диалог имеет значение. Однажды я надеюсь встретиться с вами»,— также говорится в письме.

Между тем, все последние месяцы Пхеньян демонстрировал максимальную приверженность мирному процессу. Особенно порадовала встреча лидеров двух Корей. КНДР даже согласилась уничтожить ракетно-ядерный полигон и исследовательский центр. В свою очередь, США все это время упорно пытались «слить» мирный процесс в канализацию, отпуская в адрес Северной Кореи и лично ее лидера Ким Чен Ына унизительные и оскорбительные реплики. Как это сейчас принято в Западном мире, северных корейцев стали обвинять в вещах, которые они даже и не думали делать. Не собирались американцы отказываться и от агрессивных военных учений на границы двух Корей. Постоянная нестабильность - вот главная цель Америки практически в любом регионе.

Увы, южане, даже при всем желании, ничего не могут поделать с такой политикой США, которая мешает государству вновь стать единым – Республика Корея находится под полным контролем американцев, а политики, которые проявляют излишнюю самостоятельность тут же отстраняются от власти и даже садятся на тюремные нары по самым бредовым поводам. Поэтому никто не сомневается, что Сеул в который уже раз утрется и молча стерпит выходку очередного американского президента.

Фото РИА "Спутник".