Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Америка делает все возможное, чтобы на Корейском полуострове не было мира
Президент США Дональд Трамп написал лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором уведомил его об отмене их встречи 12 июня в Сингапуре, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Письмо опубликовано в Twitter Белого дома.
Отказ от проведения саммита господин Трамп объяснил «открытой враждебностью», проявленной КНДР в отношении США. «Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши настолько велики, что я молю Бога, чтобы они никогда не были использованы»,— пишет Дональд Трамп. «Я чувствовал, как между нами выстраивался прекрасный диалог, и только этот диалог имеет значение. Однажды я надеюсь встретиться с вами»,— также говорится в письме.
Между тем, все последние месяцы Пхеньян демонстрировал максимальную приверженность мирному процессу. Особенно порадовала встреча лидеров двух Корей. КНДР даже согласилась уничтожить ракетно-ядерный полигон и исследовательский центр. В свою очередь, США все это время упорно пытались «слить» мирный процесс в канализацию, отпуская в адрес Северной Кореи и лично ее лидера Ким Чен Ына унизительные и оскорбительные реплики. Как это сейчас принято в Западном мире, северных корейцев стали обвинять в вещах, которые они даже и не думали делать. Не собирались американцы отказываться и от агрессивных военных учений на границы двух Корей. Постоянная нестабильность - вот главная цель Америки практически в любом регионе.
Увы, южане, даже при всем желании, ничего не могут поделать с такой политикой США, которая мешает государству вновь стать единым – Республика Корея находится под полным контролем американцев, а политики, которые проявляют излишнюю самостоятельность тут же отстраняются от власти и даже садятся на тюремные нары по самым бредовым поводам. Поэтому никто не сомневается, что Сеул в который уже раз утрется и молча стерпит выходку очередного американского президента.
Фото РИА "Спутник".
Новости тематики
- Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
- Что происходит под самым боком у Приморья
- Ядерный полигон в нескольких сотнях километров от Владивостока закрывается
- Токио рассматривает "курильский вопрос" с привязкой к Владивостоку
- Южная Корея срочно вызвала в Сеул своих послов из России, Китая, США и Японии
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Президенту объявлен импичмент
- Большинство японцев не хотят усиления сотрудничества с Россией
- Путин сделал многозначительное заявление по Курилам
- Япония фактически вышла из режима санкций против России
Новости раздела
- Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
- Дальневосточники устроят в Питере прорыв
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Что происходит под самым боком у Приморья
- Ядерный полигон в нескольких сотнях километров от Владивостока закрывается
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Александр Жирков: Время конкретных решений – в Мирном обсудили итоги первой трехлетки по подготовке местных промышленных кадров
- На Сахалине обсудили программу безвизовых обменов между Россией и Японией
- В труднодоступные селениях Хабаровского края вылетел "избирательный" вертолет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- На Владивосток обрушатся ливень и штормовой ветер
- Для Ларисы Белобровой кризис закончился
- Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию
- Экономика России готовится к новому удару
- Галушка больше не будет развивать Дальний Восток
- Во Владивостоке исчезнут муниципальные автобусы
- Составлен рейтинг самых матерящихся городов России
- Азиатско-Тихоокеанская пирамида
- Большая жизнь Казачьей сопки