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Путин и Ким Чен Ын долго разговаривали тет-а-тет...
Во Владивостоке идут переговоры лидеров двух стран
Во Владивостоке начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, главы начали свою первую встречу с общения "один на один".
Путин лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на высший пост и отметил, что рад встрече. По словам российского лидера, он уверен, что визит послужит развитию отношений и поможет позитивному процессу урегулирования ядерной проблемы.
Глава российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной проблемы и нормализации диалога с США.
В свою очередь, северокорейский лидер заявил Путину, что надеется на обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.
Переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.
После беседы тет-а-тет встреча продолжилась в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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