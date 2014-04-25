Советником главы Минвостокразвития назначен старший сын директора Службы Внешней Разведки

Петр Фрадков в 2004 году числился заместителем гендиректора одной из крупнейших судоходных компаний страны - Дальневосточного морского пароходства

"Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА назначил своим советником на общественных началах Петра ФРАДКОВА, генерального директора ОАО "Экспортное страховое агентство России" (ЭКСАР)", - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что Фрадков будет курировать вопросы поддержки экспорта и развития экспортного потенциала Дальнего Востока. Также отмечается, что у Галушки появятся советники на общественных началах по всем основным направлениям деятельности министерства.

Петр Михайлович Фрадков родился 7 февраля 1978 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность "мировая экономика". Кроме того, закончил бизнес-школу Кингстонского университета по специальности "мастер делового администрирования" и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "мастер делового администрирования". С декабря 2012 года - председатель правления - генеральный директор ОАО "Экспортное страховое агентство России", которое создано в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы и предоставляет услуги по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков российским компаниям и их иностранным контрагентам по соответствующим сделкам.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.