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Советником главы Минвостокразвития назначен старший сын директора Службы Внешней Разведки

25 Апреля 2014, 11:47 | Дальний Восток

Петр Фрадков в 2004 году числился заместителем гендиректора одной из крупнейших судоходных компаний страны - Дальневосточного морского пароходства

"Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА назначил своим советником на общественных началах Петра ФРАДКОВА, генерального директора ОАО "Экспортное страховое агентство России" (ЭКСАР)", - говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что Фрадков будет курировать вопросы поддержки экспорта и развития экспортного потенциала Дальнего Востока. Также отмечается, что у Галушки появятся советники на общественных началах по всем основным направлениям деятельности министерства.

Петр Михайлович Фрадков родился 7 февраля 1978 года в Москве. Окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России, специальность "мировая экономика". Кроме того, закончил бизнес-школу Кингстонского университета по специальности "мастер делового администрирования" и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "мастер делового администрирования". С декабря 2012 года - председатель правления - генеральный директор ОАО "Экспортное страховое агентство России", которое создано в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы и предоставляет услуги по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков российским компаниям и их иностранным контрагентам по соответствующим сделкам.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: минвостокразвития  назначение  фрадков 



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Комментарии

  • Р•Р¶РёРі10:45, 01.05.2014#

    Какая отвратительная рожа (с)

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:17, 01.05.2014#

    ну и рожа.

  • Псевдоним11:27, 01.05.2014#

    сынков рассаживают по креслицам. . а кто потом с него спрашивать будет, папик??

  • Т3411:47, 01.05.2014#

    Пароходством этот "магеллан" уже нарулил.

  • Псевдоним12:21, 01.05.2014#

    Cемейный подряд. . . . . . . . . .

  • Р’РѕР»РѕРґСЏ18:10, 01.05.2014#

    Для чего и нужно было создать минвостокразвитие, сейчас обеспечат работой всех детей властных чинуш.

  • Гость16:44, 31.01.2015#

    Уже не знают в какое креслице его усадить. . .

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