Объективную картину положения в Хасанском районе дают простые люди

В воскресенье в Хасанском районе состоялись выборы главы администрации района и местных депутатов, кандидатами в которые только от партии "Единая Россия" было выдвинуто ровно столько, сколько разыгрывается мандатов.

Редакция "ЗР" предприняла попытку посетить благословенный район аккурат накануне выборов, с тем чтобы материал вышел после их результатов (итоги см. на стр.2) и, не доведи Господи, не подпортил кому из претендентов репутацию.

Кто дает объективную картину

Не праздничные рапорты основного соперника в борьбе за голоса избирателей Вячеслава КРЫСИНА, который гордится тем, что средняя заработная плата в первом полугодии нынешнего года "в расчете на душу населения достигла 14,006 руб." (в Приморье она составляет 16 тыс.). Другая арифметика, подсказанная тружениками Славянского судоремонтного завода, доказывает, что руководитель этого самого завода зарабатывает 250 тыс. целковых, а введенная недавно на заводе единица - специалист по нанотехнологиям - около 10 тыс. Это, к слову.

Объективную же картину, как правило, дают люди, с которыми доводится встречаться на "Комете", на пароме, в заводском цеху и в столовой, в гостинице и в местном транспорте.

К моему изумлению, на невинный вопрос: кто был самым эффективным руководителем района? - большая часть опрошенных вдруг вспомнила Виктора КРИВУЛИНА. Ну, того самого, что незаконно увольнял главврача, а потом подрался с то ли бомжами, то ли c "егерями". Но из администрации повыгонял тех, кто знал, где и что плохо лежит. За это его подвели под статью и распрощались. Так вспоминают старожилы. И ему на смену скоренько пришел Вячеслав Крысин.

А вот люди в Славянке говорят, что Кривулин начал работу, прежде всего, с благоустройства улиц, дорог, скверов. Именно при нем жители населенного пункта впервые увидели газонокосилки и почувствовали, что живут они практически, в городе.

Поскольку В. Кривулин исчез из политической жизни края, казалось, и люди его забыли. Впрочем, нет, помнят они даже и более раннего предшественника - нерешительного, управляемого Анатолия МЕЛЬНИЧЕНКО. Впрочем, когда оно, это было...

И между тем те же мои собеседники утверждали, что хотя и в массе своей не пойдут на выборы, избран будет Вячеслав Крысин. Мотив? "Да, посмотрите на заборы".

И это - правда. Славянка украшена портретами кисти фотошопа Вячеслава Алексеевича. Скромненько и со вкусом. Остальные претенденты - без выдумки и неинформационно. Словно игра в поддавки.

Что в Хасане на самом деле

На самом деле - все давно переделено. Но землицы остается - хоть на две Бельгии и Лихтенштейн. Один попутчик - из туристического бизнеса - сообщил, что за лето в районе бывает до двух миллионов туристов-отдыхающих. Но ни на одной турбазе не сконструированы сортиры иные, чем методом "очко". Впрочем, один ватерклозет в рекреационной зоне возводят.

Отчитывающаяся администрация рапортует о небывалых успехах районной медицины. Моя же собеседница Наталья ЛОКТИНА посетовала, что, когда посетила "врача общей практики", тот велел ей молиться и чаще обращаться к Богу. Хорошая такая вот общая практика. Азм есмь.

А уж если по большому счету, то цвести бы Хасанскому району и пахнуть. И то сказать: два порта, "Зарубинская база флота", переходы пограничные. Два. Один из них, болтают, вопреки воле президента частный. Помните анекдот эпохи перестройки: "Что нужно для того, чтоб за одну ночь стать миллионером?". Ответ: "Взять на сутки в аренду метр границы".

Вот и "непримиримый" соперник Крысина по предвыборной борьбе НАРЫЖНЫЙ Александр - исполнительный директор ООО "Зарубинская база флота". О себе сообщает, что "он всегда там, где трудно", пишет в своей предвыборной прокламации: "Стратегическая задача - вывести район из дотационного в экономически самостоятельный". А кто вам, господа хорошие, мешал это сделать до выборов?

В среде рабочих

На некогда уникальном Славянском судоремонтном заводе разве что похоронной музыки не хватает. Я прошагала сотни метров до пятого пролета одного из цехов, пока не встретила живого сварщика. Тот мне охотно поведал, что, пока была Советская власть, Славянский судоремонтный был одним из важнейших в стране. Здесь трудились более 5 тыс. рабочих, не считая ИТРов. Сейчас - 1 200 всех вместе. В двух доках на момент окончания предвыборной кампании находились четыре судна, а у причалов было негусто.

Кстати, досталось на предвыборном собрании в цехе ССРЗ не истинным хозяевам района, а пришедшему на встречу с избирателями молодому кандидату Олегу РОЮ. Именно ему удалось так отстроить и отладить работу подразделений ЖКХ, что район вздохнул свободно. Но Рою галдящие женщины и озлобленные мужики, по сути, закрывали рот: они не верят теперь никому. А из того мог бы получиться неплохой антикризисный управляющий. Только, боюсь, он - чистюля... Такие не проходят: с головой и умением. Но, как писал Евтушенко, "Ты не завидуй, ты - мудрый, Воров счастливых пожалей. Ведь как ни озоруют, их тоже обворуют". Вот на такой реванш разве что и рассчитываем.

Остальных претендентов на пост главы администрации я не увидела даже на портрете.

Теперь о личном. Знаю, трепанг добывать нельзя. Но те, у кого зарплата ниже той, о которой рапортует Крысин, как дергали морской огурец, так и продолжают это делать. Жрать-то надо. Хотела преступить закон и припасти килограммчик мороженого трепанга к Новому году на скобляночку. Предложили. В сухом виде. За 500 у.е. Этого даже я при моей приличной зарплате в приличной газете себе позволить не могу. Куплю в Пекине за $120-150 за килограмм. И сделаю настойку, чтоб лечиться от всей этой демократии в одни ворота до конца жизни.

А заметка на полях?

Нет! А где же "нота бене"? А вот, пожалуйста. Мы, приморские избиратели, как-то привыкли, что соответствующие избирательные комиссии на своих сайтах сообщают об имущественном положении кандидатов. На хасанском сайте - лишь телефоны избиркома.

А между тем главный фаворит гонки, по народным наблюдениям, владеет лесным терминалом, несколькими коттеджами, парой квартир, магазинами и автостоянками и даже свалкой бытовых отходов. Пишем об этом после выборов, но просим - опровергнуть, или подтвердить.