Минэкономразвития решило закрыть неперспективные моногорода на Дальнем Востоке

Министерство экономического развития РФ предложило начать закрывать моногорода, если они окажутся неперспективными. Жителей населенных пунктов в таких случаях будут переселять, пишет «РГ».

Моногородом можно назвать любой населенный пункт, если 20 процентов его жителей трудятся на одном предприятии. На данный момент уже существует список потенциальных претендентов на ликвидацию. Большинство подобных городов расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.

Соответствующее решение будет принимать правительство, ориентируясь при этом на мнение региональных властей. Если же моногород закроют, Минэкомразвития поспособствует выкупу жилья граждан. Стоимость квадратного метра будет устанавливаться Минрегионом с учетом территориального расположения участка, оплаты переезда, аренды квартиры и прочих обстоятельств.

«Усилия, которые для переезда граждан ранее предлагали владельцы градообразующих предприятий, дали нулевой эффект. Переехать согласились единицы», - пояснил директор профильного департамента Минэкономразвития Андрей Соколов.

По его словам, комплекс недавно разработанных мер позволит более эффективно стимулировать жителей моногородов к переезду из неперспективных населенных пунктов. На реализацию проекта было выделено 50 миллиардов рублей. Часть из них планируется направить на решение жилищного вопроса переселенцев.

На сегодняшний день в 342 моногородах России проживают около 16 млн человек, а это 10% от населения страны. Новый проект направлен на то, чтобы уменьшить количество подобных населенных пунктов, сообщает «РГ».

Между тем, администрация Приморского края сообщила, что в прошлом году власти потратили более 245 млн рублей на развитие моногородов Приморья. Благодаря государственной поддержке 1,35 тысячи человек получили рабочие места в таких населенных пунктах. Гарантийным фондом Приморского края выдано 65 поручительств по кредитам на сумму 157 млн рублей, предоставленным банками предпринимателям моногородов. Всего государственную поддержку получили более 1,47 субъектов малого и среднего предпринимательства.

На снижение напряженности на рынке труда Приморского края направлено 49 млн рублей бюджетных инвестиций. Реализация комплексных инвестиционных планов моногородов позволила создать 283 постоянных и 688 временных рабочих мест, организовали собственное дело 135 безработных граждан. На дополнительно созданные рабочие места трудоустроены 18 инвалидов.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в своем послании Законодательному Собранию отметил, что в монопрофильных муниципальных образованиях необходимо развивать малый и средний бизнес.

«Это еще один мощный стимул для диверсификации экономики, потому что крупные предприятия подвержены циклам, которые не всегда зависят от нас. А малый и средний бизнес, в силу своей диверсифицированности изначально, более устойчив к сложностям, которые происходят в экономике», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Позиция Минрегионразвития здесь достаточно странна. Пока регион расходует на поддержку проблемных городов почти треть миллиарда рублей в год, федеральные власти строят планы по их фактической ликвидации. Не пора ли федералам повнимательнее посмотреть, что у них по этой теме происходит в регионах?