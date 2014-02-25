Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минэкономразвития решило закрыть неперспективные моногорода на Дальнем Востоке
Министерство экономического развития РФ предложило начать закрывать моногорода, если они окажутся неперспективными. Жителей населенных пунктов в таких случаях будут переселять, пишет «РГ».
Моногородом можно назвать любой населенный пункт, если 20 процентов его жителей трудятся на одном предприятии. На данный момент уже существует список потенциальных претендентов на ликвидацию. Большинство подобных городов расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.
Соответствующее решение будет принимать правительство, ориентируясь при этом на мнение региональных властей. Если же моногород закроют, Минэкомразвития поспособствует выкупу жилья граждан. Стоимость квадратного метра будет устанавливаться Минрегионом с учетом территориального расположения участка, оплаты переезда, аренды квартиры и прочих обстоятельств.
«Усилия, которые для переезда граждан ранее предлагали владельцы градообразующих предприятий, дали нулевой эффект. Переехать согласились единицы», - пояснил директор профильного департамента Минэкономразвития Андрей Соколов.
По его словам, комплекс недавно разработанных мер позволит более эффективно стимулировать жителей моногородов к переезду из неперспективных населенных пунктов. На реализацию проекта было выделено 50 миллиардов рублей. Часть из них планируется направить на решение жилищного вопроса переселенцев.
На сегодняшний день в 342 моногородах России проживают около 16 млн человек, а это 10% от населения страны. Новый проект направлен на то, чтобы уменьшить количество подобных населенных пунктов, сообщает «РГ».
Между тем, администрация Приморского края сообщила, что в прошлом году власти потратили более 245 млн рублей на развитие моногородов Приморья. Благодаря государственной поддержке 1,35 тысячи человек получили рабочие места в таких населенных пунктах. Гарантийным фондом Приморского края выдано 65 поручительств по кредитам на сумму 157 млн рублей, предоставленным банками предпринимателям моногородов. Всего государственную поддержку получили более 1,47 субъектов малого и среднего предпринимательства.
На снижение напряженности на рынке труда Приморского края направлено 49 млн рублей бюджетных инвестиций. Реализация комплексных инвестиционных планов моногородов позволила создать 283 постоянных и 688 временных рабочих мест, организовали собственное дело 135 безработных граждан. На дополнительно созданные рабочие места трудоустроены 18 инвалидов.
Напомним, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в своем послании Законодательному Собранию отметил, что в монопрофильных муниципальных образованиях необходимо развивать малый и средний бизнес.
«Это еще один мощный стимул для диверсификации экономики, потому что крупные предприятия подвержены циклам, которые не всегда зависят от нас. А малый и средний бизнес, в силу своей диверсифицированности изначально, более устойчив к сложностям, которые происходят в экономике», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Позиция Минрегионразвития здесь достаточно странна. Пока регион расходует на поддержку проблемных городов почти треть миллиарда рублей в год, федеральные власти строят планы по их фактической ликвидации. Не пора ли федералам повнимательнее посмотреть, что у них по этой теме происходит в регионах?
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Новости раздела
- Tele2 второй год лидирует по репутации в российском телекоме
- 2019-й станет перекрестным Годом России во Вьетнаме и Вьетнама в России
- Олег Кожемяко подвел итоги работы на посту главы Сахалинской области
- В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов
- Игорь Чемерис: Люди хотят отстоять победу Андрея Тарасенко
- На выборах губернатора в Хабаровском крае, похоже, все будет еще веселее, чем в Приморье
- Андрей Тарасенко лидирует на выборах Губернатора Приморского края
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- "Суражевка" от Абрамовича
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
В России теперь не доверяют людям. Сейчас можно узнать о роде занятий, увлечениях, месте проживания каждого гражданина России rus-poisk. info. tm