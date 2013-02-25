Приморский журналист возглавил Управление информационной политики администрации столицы Амурской области

Управление информационной политики администрации города Благовещенска возглавил приморец Алексей Максименко. Об этом сообщает пресс-служба «зеленого дома».

Новая должность появилась в связи с созданием соответствующего управления в структуре городской администрации. В задачи Алексея Максименко входит взаимодействие со СМИ, создание положительного облика горадминистрации и курирование деятельности пресс-службы.

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