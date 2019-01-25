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Бывшим дальневосточным губернаторам нашли "теплые местечки"
Опозорившиеся чиновники остаются в строю
Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение правительства о назначении бывшего губернатора Хабаровского края Вячеслава ШПОРТА членом коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), сообщает газета "Золотой Рог".
Ранее экс-губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ занял пост ректора Московского политехнического университета. А сменивший его Андрей ТАРАСЕНКО вскоре после отставки с должности врио губернатора Приморского края был назначен заместителем главы Росморречфлота.
Коллегия ВПК является постоянно действующим органом при правительстве России для решения текущих вопросов деятельности Комиссии. Основные задачи коллегии - координация деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, развития науки и технологий в интересах военно-технического обеспечения обороны страны, осуществления контроля за экспортом продукции военного и двойного назначения, мобилизационной подготовки экономики РФ и формирования государственного оборонного заказа.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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