Определены условия вступления России в ВТО

25 января, ZRPRESS. Они предусматривают, в частности, сохранение 50%-ной квоты иностранного участия в совокупном капитале российских страховщиков и допуск в Россию прямых филиалов иностранных страховых компаний через длительный переходный период при условии соблюдения требований лицензирования и финансовой устойчивости.

Эти условия определены в протоколе присоединения России к Всемирной торговой организации, который был подписан в Женеве в рамках восьмой Министерской конференции ВТО.

Протокол подписали министр экономического развития России Эльвира Набиуллина и гендиректор ВТО Паскаль Лами, сообщает Минэкономразвития.

«Золотой Рог».