26 января полпред в ДФО приедет на Сахалин

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев посетит 26 января Сахалинскую область.

Вместе с заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Александром Бегловым Виктор Ишаев проведет совещание по социально-экономическому развитию Сахалинской области, обсудит с губернатором Александром Хорошавиным актуальные проблемы, с которыми сталкивается территория. В планах полпреда также – работа с обращениями граждан, ранее поступившими от жителей Сахалинской области на имя Президента Российской Федерации.

«Золотой Рог».