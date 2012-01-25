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Россия станет полноправным членом ВТО к августу 2012 года
25 Января 2012, 12:24 | Дальний Восток
Глава департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим Медведков в ходе встречи с членами Американской торговой палаты в РФ сообщил, что Россия станет полноправным членом Всемирной торговой организации в августе 2012 года.
Как пояснил представитель Минэкономразвития РФ, в июле должна быть завершена ратификация российскими властями договоренностей о присоединении России к ВТО.
Кроме того, по словам Максима Медведкова, РФ может вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в конце 2012 года, а в течение ближайших лет присоединиться к соглашению ВТО о госзакупках (GPA), передает РБК.
«Золотой Рог».
Автор: РБК
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