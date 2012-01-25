Россия станет полноправным членом ВТО к августу 2012 года

Глава департамента торговых переговоров Министерства экономического развития РФ Максим Медведков в ходе встречи с членами Американской торговой палаты в РФ сообщил, что Россия станет полноправным членом Всемирной торговой организации в августе 2012 года.

Как пояснил представитель Минэкономразвития РФ, в июле должна быть завершена ратификация российскими властями договоренностей о присоединении России к ВТО.

Кроме того, по словам Максима Медведкова, РФ может вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в конце 2012 года, а в течение ближайших лет присоединиться к соглашению ВТО о госзакупках (GPA), передает РБК.

«Золотой Рог».