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Заступник Путина Игорь ХОЛМАНСКИХ: Солью земли следует считать рабочих

25 Января 2012, 00:42 | Дальний Восток

Тагильчанин Игорь ХОЛМАНСКИХ, предложивший во время прямой линии Владимира ПУТИНА «с мужиками разогнать столичные митинги», обратился с открытым письмом в «Областную газету». Поскольку «ЗР» публиковал отклики на эти события, то обязан процитировать и другую сторону (с сокращениями, uralpolit.ru).

«За последний месяц я узнал про себя много нового. Я узнал, что я сам никогда не додумался бы задать Путину вопрос про митинги, мне этот вопрос велели задать какие-то начальники. Все это и многое другое про меня написали в Интернете на разных сайтах и в блогах люди, которые считают себя умными, образованными и вообще солью земли.

Но дело далеко зашло. Оскорбляют не только меня. Оскорбляют всех рабочих Урала и России. Всех, кто занят делом. Всех, кто работает не покладая рук, создавая богатство страны. Нас называют быдлом. Нам отказывают в праве иметь свое мнение.

Вслух говорят, что власть в стране не должна к нам прислушиваться, не должна обращать на нас внимание. Что значение имеет только мнение «продвинутых» и «креативных» жителей больших городов, которые проводят время, рассказывая друг другу в социальных сетях, чем Россия хуже «развитых стран».

Страна должна развиваться так, как считает правильным весь народ. А мы считаем, что нужна промышленность, что власть должна уважать человека труда, что должны строиться новые заводы, дороги, жилье для молодых семей, что деньги нужно вкладывать в производство.

Этот курс проводит Владимир Путин все время, что он находится у власти - поэтому мы его поддерживаем. И будем поддерживать, что бы ни писал в своих блогах офисный планктон.

Владимир Путин опубликовал статью. Он написал там, как видит развитие России в будущем, как видит свои обязанности и о том, что удалось сделать за последние 10 лет.

Я простой человек, я не очень верю цифрам статистики. Но в 1999 году ВВП на душу населения в России был в пять раз ниже, чем сейчас. Чтобы в этом убедиться, достаточно пройти по улицам любого города страны. А чтобы понять, как этого удалось достичь, достаточно прийти в цех, где я работаю, на завод, на котором я работаю».

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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