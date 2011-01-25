800 посетителей сайта «Единой России» выступают за захоронение тела Ленина

Тело Владимира Ильича Ленина следует вынести из Мавзолея и захоронить, считает каждый второй экономически активный россиянин, опрошенный Исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru.

Забальзамированное тело Владимира Ленина находится в Мавзолее с 1924 года. Дискуссии вокруг возможного перезахоронения тела вождя революции ведутся уже двадцать лет. Вопрос обсуждался в Государственной Думе, а теперь снова поднят депутатом Владимиром МЕДИНСКИМ. Что же думают по этому поводу россияне?

Как оказалось, захоронение Ленина одобряет каждый второй экономически активный житель страны (50%). «Тело необходимо предать земле»; «Давно пора! Сколько можно из Красной площади делать кладбище. Да и не по-христиански это»; «Нужно создать фонд, на балансе которого и будет находиться Мавзолей. Если КПРФ и другие организации смогут его содержать, тогда пожалуйста. А если нет, то Ленина надо похоронить, ибо трата миллионов рублей на этот объект излишняя», - считают респонденты.

Против выноса тела В.И. Ленина из Мавзолея высказывается треть опрошенных (33%), по мнению которых, «Ленин – неотъемлемая часть нашей истории», «Красная площадь – давно известное на весь мир место, и не стоит уменьшать количество достопримечательностей на ней». Затруднились с ответом 17% наших сограждан: «Есть более важные вопросы»; «Мне всё равно».

Опрос проводился 20 января на сайте партии «Единой России». Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.