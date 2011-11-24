Полпред в ДФО проконтролирует исполнение поручений Президента РФ

Плановая рабочая поездка полпреда в Приамурье будет посвящена оказанию содействия руководству региона в решении актуальных социально-экономических проблем области, а также контролю за исполнением поручений Президента Российской Федерации.

Планируется, что Виктор Ишаев обсудит социально-экономические проблемы региона с губернатором Олегом Кожемяко.

Предполагается, что полпред лично проверит качество исполнения поручения Президента РФ по созданию перинатального центра в Благовещенске, в целом поддержки материнства и детства в Амурской области.

Также в рамках поручений главы государства он обсудит текущую ситуацию в сфере развития животноводства, посетив несколько предприятий агропромышленного комплекса Приамурья.

В программу работы полпреда в Амурской области также включены вопросы контроля за решением проблем обманутых дольщиков. Обеспечение региональными властями жильем участников долевого строительства находится на постоянном контроле полпреда.