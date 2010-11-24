Приморье углубляет экономические связи со странами АТР

Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН в составе российской делегации, возглавляемой президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, посетил сразу несколько азиатских стран, откуда привез много важных новостей, которыми поделился на специально созванной пресс-конференции.

Вьетнамские руководители говорят по-русски

В конце октября Сергей Дарькин был во Вьетнаме, где принял участие в саммите России и стран АСЕАН. Напомним, АСЕАН - это политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация стран Юго-Восточной Азии.

- Отношения с АСЕАН Россия рассматривает как важное направление своей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - заявил президент Дмитрий Медведев. - Мы являемся непосредственными участниками политических и экономических процессов в АТР, поэтому для нас большое значение имеет присутствие в региональных форумах и организациях.

Жители Ханоя, столицы Вьетнама, особенно приветливы были с русскими, чью помощь в борьбе за независимость до сих пор помнят и ценят. Все руководители в свое время учились в нашей стране и хорошо говорят на русском языке, отметил Сергей Дарькин.

Во Вьетнаме губернатор принял участие в переговорах на высшем уровне, в церемониях возложения цветов к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо ШИ МИНА. Встретился с выпускниками советских и российских вузов. Выступил с докладом на российско-вьетнамском бизнес-форуме.

- Мы преодолели кратковременный спад, объективно вызванный мировым экономическим кризисом. В первом полугодии 2010 года товарооборот составил 25 млн долларов США. Есть все предпосылки для его дальнейшего увеличения, мы намерены активно работать в данном направлении, - сказал Сергей Дарькин.

По словам губернатора, край готов реализовать ряд совместных проектов с компаниями Вьетнама. Прежде всего, это касается таких отраслей, как легкая промышленность, сельское хозяйство, рыболовство. В начале 2011 года по приглашению Сергея Дарькина Приморье посетит важная правительственная делегация из Вьетнама, чтобы уже во Владивостоке обсудить приоритеты совместных инвестиционных проектов.

Перспективы Приморья - в отношениях с Кореей

В Сеуле, столице Республики Корея, в присутствии президента Дмитрия Медведева состоялась церемония передачи российской стороне властями южнокорейского города Инчхона гюйса (военно-морского флага) легендарного крейсера «Варяг».

Жест Кореи Дмитрий Медведев назвал «символом новых очень добрых отношений» наших стран. Главком ВМФ Владимир ВЫСОЦКИЙ и директор музея Инчхона Со ГВАН СОК подписали акт о передаче гюйса. Почетный караул гвардейского ракетного крейсера «Варяг» принял гюйс из рук корейских моряков и доставил его во Владивосток.

Дмитрий Медведев во время визита в Корею заявил, что развитие Сибири и Дальнего Востока - один из приоритетов государственной политики России. Только в экономику Приморья предполагается дополнительно привлечь в ближайшие пять лет около двух триллионов рублей инвестиций, сообщил президент:

- Мы всегда выступали за налаживание широкого международного сотрудничества, в том числе и в трехстороннем формате, для осуществления экономических проектов не только на территории России, но и Корейского полуострова. Ведь крупные трансграничные проекты возможно осуществить только сообща. К их числу мы относим, в частности, строительство газопровода, прокладку линии электропередачи, а также соединение Транскорейской железной дороги с Транссибом.

Сергей Дарькин в Корее подписал документ о строительстве завода. Компания Hyundai всего за 18 месяцев пообещала возвести во Владивостоке предприятие, которое на первом этапе будет производить комплектно-распределительные устройства, а в перспективе - трансформаторы.

- Это будет крупный завод, он будет работать на всю Россию и увеличит объем этой продукции для нашей страны, - сообщил Сергей Дарькин.

Кроме того, губернатор достиг договоренности об открытии в крае электротехнического колледжа. Новое учебное заведение будет готовить высококвалифицированных специалистов для создаваемого производства и других предприятий отрасли.

- Наша перспектива - это взаимоотношения с Южной Кореей. Это моя личная позиция, - заявил Сергей Дарькин.

Япония все больше интересуется Приморьем

В завершение азиатского турне губернатор Дарькин принял участие в работе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который 13-14 ноября прошел в японском городе Йокогама.

Накануне, 12 ноября, в Токио состоялся IV Российско-японский инвестиционный форум. Японские бизнесмены проявили повышенный интерес к докладу губернатора Сергея Дарькина. Его выступление было посвящено роли Приморского края в стратегическом развитии России в АТР.

- По итогам 2010 года рост ВРП ожидается на уровне 7,5% к показателю прошлого года. Инфляция с января по октябрь составила 4,8%. Это самый низкий уровень инфляции, зафиксированный с 1992 года. Кроме того, в регионе сложился самый низкий за последние 10 лет уровень безработицы - 2%, - рассказал Сергей Дарькин.

Внешнеторговый оборот Приморья с 2001 года увеличился в пять раз - с 1,4 до 7 млрд долларов США. В экономике края работает более 1,6 млрд долларов США иностранных инвестиций.

- Интеграция России в АТР является одним из приоритетных направлений внешней политики нашей страны. В этой связи Приморскому краю отводится роль центра взаимодействия со странами региона, - отметил губернатор.

По его словам, в крае реализуется стратегический план из 69 инвестиционных проектов общей стоимостью более 60 млрд долларов США. В качестве приоритетных определены проекты по транспортировке и глубокой переработке углеводородного сырья, развитию транспортной системы и приданию ей новых логистических возможностей, строительству и реконструкции объектов энергетики.

- Не могу не отметить строительство ДВФУ, которое будет закончено в 2012 году. Такого в нашей стране нет. Там будет технопарк, океанариум. Самый главный проект - развитие Владивостока - города ХХI века. Новые дороги, аэропорт, мосты, - напомнил Сергей Дарькин. - Предстоящий в 2012 году саммит АТЭС во Владивостоке открывает новые возможности для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Приморье начинает новые проекты

Вместо проекта «Квартира молодой семье» с нового года в крае вступит в силу программа «Доступное жилье», сообщил на пресс-конференции во Владивостоке губернатор.

Он подтвердил, что компания Renault-Nissan построит в Приморье автозавод. Для выбора площадки скоро прибудет делегация специалистов. Краевая власть подготовила несколько вариантов. Какие именно, губернатор раскрывать не стал.

- Вот сейчас скажу - так площадка сразу же вырастет в цене, - сказал Сергей Дарькин. Но затем приоткрыл завесу тайны. Точно не будет рекомендован Владивосток. Хорошие площадки, по его мнению, в Артеме, Находке, Уссурийске.

- Обязательно будет построена приморская игорная зона. Уже есть список потенциальных инвесторов. Пока это московские компании, которые могут к нам прийти. Сейчас мы занимаемся оформлением необходимых документов, территориальным планированием этой зоны, документами по инфраструктуре, - сообщил Сергей Дарькин, отвечая на вопрос «ЗР».

Специалисты планируют завершить оформление игорной зоны к концу года, чтобы, по словам губернатора, «с нового года компании занялись проектированием и строительством».