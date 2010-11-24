Правительство запретило рубки корейского кедра

В РФ введена в действие новая редакция «Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается», в которую вошел и корейский кедр. Это случилось аккурат в преддверии Международного форума по сохранению тигра в Санкт-Петербурге.

Новая редакция «Перечня...», включающая кедр корейский, была утверждена еще 2 августа 2010 года. А законом она стала лишь сейчас, когда Совмин РФ принял постановление о признании утратившим силу старого перечня от 15 марта 2007 года.

Специалисты Амурского филиала WWF называют решение принципиальным и долгожданным. Рубки этой ключевой для кедрово-широколиственных лесов Сихотэ-Алиня породы оставалась под запрете почти 20 лет до последней реформы Федеральной службы лесного хозяйства, случившейся в 2007-2008 годах. После принятия Лесного кодекса исчез запрет на промышленную заготовку кедра, и началось «освоение» последнего резерва - защитных лесов. В результате в 2009 году с Дальнего Востока был экспортирован наибольший объем кедровой древесины, а заготовка превысила официально разрешенный объем в 2,5-3,7 раз. Эксперты надеются, что происходящее сегодня воссоздание Федеральной службы лесного хозяйства при правительстве России, инициированное президентом, поможет не только сохранить основу уссурийской тайги, но и возродить эффективную лесную инспекцию.

Решение о запрете рубок кедра напрямую связано с другой проблемой - сохранением ареала обитания амурского тигра. Ею занимаются в эти дни на Международном тигрином форуме в северной столице представители страны обитания тигра, и только что обсуждали пути сохранения полосатой кошки молодые экологи на молодежном форуме во Владивостоке.

По словам главы Минприроды Юрия ТРУТНЕВА, Россия планирует израсходовать на сохранение и стабилизацию популяции амурских тигров $45 млн в течение пяти лет. В частности, на управление районами обитания тигров Россия планирует направить $19 млн, на борьбу с незаконным промыслом тигра - $16 млн, на устранение конфликтов между тигром и человеком - $2 млн, на научный мониторинг и исследования - $6 млн и на трансграничное управление - $1 млн.

Сейчас, как следует из материалов к форуму, количество тигров в России колеблется на уровне 360-390 особей. Трутнев подчеркнул, что Россия планирует увеличить популяцию амурского тигра до 500 особей к 2022 году.