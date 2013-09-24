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В Приморье Совет по привлечению инвестиций не может дать совета
Идею строительства железнодорожного перехода «Лесозаводск - Хулинь» компания-инвестор «Дальневосточный железнодорожный сервис» не может «пробить» уже несколько лет. Ей не надо для этого бюджетных денег, нужна малость – поддержка субъекта Федерации для инициации строительства. Или отказ. Но Cовет по привлечению инвестиций при губернаторе Приморского края не может рассмотреть проект уже полгода. Так, он не собрался в апреле, потом, как было обещано, в июне, в сентябре не собрался трижды, хотя заседания назначались на 2, 12 и 13 сентября.
Инвестор, проектировщики, приезжающие во Владивосток китайские чиновники и два десятка территориальных органов федеральной власти – члены Совета не знают причин, по которым отменяются его заседания.
Общественный экспертный совет при губернаторе проект одобрил еще в конце марта. И рекомендовал: администрации – рассмотреть и инициировать, инвестору - взять на себя подписание межправительственного соглашения с китайской стороной. Эксперты-общественники могли этого и не делать, потому что еще семь лет назад проект прошел все круги чиновничьего ада и застопорился на стадии подписания прежним губернатором Приморья Сергеем Дарькиным обращения в правительство за разрешением строить. Хотя письмо о «поддержке строительства в Приморском крае железнодорожного пограничного перехода «Лесозаводск –Хулинь» все же было направлено экс-губернатором председателю правительства (тогда еще) Михаилу Фрадкову 28 октября 2005 года (№11-28/6235).
Есть сделанное в 2009 году технико-экономическое обоснование, в котором проектировщики отметили, что из четырех вариантов «самым лучшим по технико-экономическим показателям оказался вариант строительства пограничного перехода по направлению «Лесозаводск – Хулинь». Его строительство поможет довести объем двусторонней торговли между Россией и КНР до 100 миллиардов долларов США к 2015 году, как наметили руководители России и КНР на недавней встрече в Москве. Новый переход даст российским производителям возможность увеличить экспорт в КНР своей продукции на 10 миллионов тонн и снизить их затраты на транспортировку, расширит провозные возможности Транссиба, создаст 500 рабочих мест на пункте пропуска, железнодорожной станции и обслуживающей инфраструктуре.
- Проект поддержан рядом российских министерств и ведомств, я уже не говорю о поддержке подкомиссией по торгово-экономическому сотрудничеству Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, - говорит экономист, эксперт Юрий Авдеев. - Происходящее тем более странно, что Приморье декларирует свою заботу об улучшении инвестиционного климата. А здесь миллиард рублей отечественных инвестиций в транспортную инфраструктуру никто не берет, а перед президентом отчитываемся китайскими инвестициями!
Есть согласия еще от 2005 года Минтранса от имени заместителя министра Александра Мишарина; МИДа, подписанное заместителем министра Григорием Карасиным в 2006 году; ФСБ, подписанное в 2006 году руководителем погранслужбы ФСБ РФ Владимиром Проничевым; Росграницы «рассмотреть вопрос после внесения высшим исполнительным органом госвласти субъекта Федерации предложения в установленном порядке», подписанное заместителем руководителя службы Юрием Бородиным в сентябре 2011 года; Минэкономразвития рассмотреть инициативу в случае «обращения инициатора и предоставления необходимых документов», подписанное директором департамента Вероникой Никишиной в октябре 2012 года. Но всем нужно официальное обращение инициатора, как посоветовал в письме от 9 сентября 2012 года заместитель министра Минвостокразвития Юрий Оноприенко, «обратиться в администрацию Приморского края с приложением необходимых документов для инициации открытия железнодорожного пункта пропуска».
Словом, эпопее нужен хоть какой-нибудь итог: или инициатива, или отказ.
Ольга ЖУРМАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним19:41, 16.10.2013#
Лишбергову нужно наконец спрыгнуть с тяжёлых наркотиков вступить в ЕР, помириться с женой, с соседями по лестничной клетке, перевести бабушку через дорогу, выучить Ха Тиква и ещё много хороших дел. Вот тогда может и заиграют новыми красками проекты плановой Советской экономики.
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