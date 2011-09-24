Михаил Прохоров: "Я бы перестроил Транссиб"

Масштабная пресс-конференция лидера партии "Правое дело" Михаила Прохорова, собравшая более 500 журналистов, в Москве 3 сентября была организована для того, чтобы стране стало ясно, что же это за проект. Корреспондент "Золотого Рога" побывал на встрече, организованной Клубом региональной журналистики "Из первых уст".

Проект партии "Правое дело" рассчитан, как пояснил Михаил Прохоров, на 15-20 лет, и участие в предстоящих выборах – это только первый шаг новой партии. При любом исходе выборов проект этот не будет остановлен, хотя Прохоров уверен, что в Госдуму партия обязательно пройдет. И если ее результат окажется достаточно удачным, чтобы выставить кандидатуру правых на президентских выборах, т.е. партия наберет не меньше 15% голосов, что сделает ее второй в Госдуме, то в таком случае Михаил Прохоров не исключил свое имя из возможных кандидатов на пост президента.

Вместо запланированного часа лидер правых общался с журналистами почти вдвое дольше, но ответить на все вопросы не успел. Большая их часть была передана в виде записок, ответы на которые обещали разместить на сайте партии. Тем не менее, Михаил Прохоров успел разъяснить, зачем и с чем он пошел в политику, и чем новая партия отличается от остальных, излагая во многом положения обсуждаемого сейчас проекта Манифеста правого дела.

«Те, кто считают, что в мире два с половиной года длится экономический кризис, сильно ошибаются. Идет системное глобальное изменение мироустройства. Политики в погоне за своими рейтингами не хотят признавать очевидное – у нашей страны, как и у других стран, существует сегодня уникальный шанс вернуть себе лидерство в новом мироустройстве. Главная задача сейчас – не стабилизация. Весь мир пытается развиваться, а мы пытаемся стабилизировать наше отставание. Это путь в никуда. В политике в основном одни чиновники, они не привыкли создавать и развивать, они привыкли фиксировать и распределять. Поэтому мою основную задачу я вижу в том, чтобы привести в политику людей, которые умеют созидать. Нужна новая генерация политиков».

Некоторых из тех людей, кто готов идти с новой партией в политику, Прохоров представил тут же в качестве членов так называемого «теневого правительства». Пост министра энергетики и ЖКХ получил вице-президент по газу и энергоснабжению ТНК-BP Михаил СЛОБОДИН, министром здоровья нации в «теневом» кабинете стал совладелец аптек «36,6» Артем БЕКТЕМИРОВ, министром СМИ – журналист Александр ЛЮБИМОВ, пост министра по борьбе с наркоманией и алкоголизмом получил основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений РОЙЗМАН. Каждый из этих министров познакомил журналистов со свом проектом.

Кроме этих имен, Михаил Прохоров назвал еще несколько профессионалов, готовых брать ответственность по ключевым государственным постам. Так, пост министра культуры предложен директору Библиотеки иностранной литературы Екатерине ГЕНИЕВОЙ, министра финансов – гендиректору ОАО «Полюс золото» Евгению ИВАНОВУ, министра спорта – четырехкратному олимпийскому чемпиону пловцу Александру ПОПОВУ. Команда яркая, у каждого своя судьба, отметил лидер, но все они являются успешными в своем деле.

Если раскрутке теневых министров было отдано достаточно много времени на конференции, то вот список лиц первой десятки партии так и остался окутанным тайной.

Кто именно окажется в Госдуме от правых в случае прохождения партии необходимого барьера на выборах Михаил Прохоров предпочел не называть. В то же время журналистов волновала ситуация с региональными отделениями, где в партию пошел поток новых лиц, сместивших «старую» гвардию правых. Кое-где их места заняли партийцы из «Единой России», к тому же недоумение вызвала и практика рекомендаций со стороны губернаторов. Впрочем, Михаил Прохоров поспешил заверить, что кадровые решения в регионах принимает самостоятельно и не допустит никакого давления, в том числе губернаторов.

«Многие из бывших правых не довольны тем, что они проиграли конкуренцию. Но они не представили нормальную программу, модель, по которой надо выигрывать. Есть случаи прихода в партию людей из «Единой России», но вы же знаете, что бизнес часто шел туда для того, чтобы получить «крышу», чтобы у них не отбирали бизнес. Они наши по духу. Я благодарен тем, кто ушел за то, что они поддерживали партию, хоть и в полуживом состоянии. Но сейчас партия нужна живая. У нас выборная компания совпадает с долгосрочным процессом строительства партии, после выборов все основное только начнется. Будет сильная конкуренция, ни за кем никогда не будет закреплено ни одно место, в том числе и за мной. Партия дает гигантскую возможность кадрового прорыва талантливым людям. Должны участвовать люди, которые может быть сейчас не известны, но им необходимо пройти горнило выборов. Хотя, возможно, на первом этапе и был бы лучше результат, если пригласить харизматика, который бегает из одной партии в другую и продает свою харизму. Но мы не стремимся привлечь людей, которые могут дать нам немедленный результат».

Кроме того, лидер «Правого дела» рассказал о том, какие меры необходимо предпринять для того, что Россия стала эффективным государством. Поскольку человек стал главной ценностью в стратегии новой партии, то и инвестиции в культуру, образование, здравоохранение являются абсолютно приоритетными.

«Меня часто обвиняют в том, что это левый лозунг, - говорит Михаил Прохоров, - но это основной лозунг ХХI века для всех стран без исключения. И если так не будет, люди из нашей страны будут продолжать уезжать, что сейчас и происходит. Мы считаем, что богатая семья – это и есть богатое государство, а не так, как сейчас в России: богатое государство и бедные люди».

Наиболее радикально прозвучали предложения отменить депутатскую неприкосновенность и сократить число чиновников в стране в два раза. Основная природа коррупции, по мнению Прохорова, в излишнем государственном регулировании, поэтому бороться с ней нужно, сокращая госаппарат. Для этого надо уменьшить зоны ответственности государства и передать их местному самоуправлению.

«Я предлагаю ликвидировать полпредства, а губернаторам дать другую функцию, чтобы они управляли федеральными ведомствами на территории каждого региона. А власть и деньги отдать мэрам городов и местному самоуправлению».

Экономический блок правых касается, прежде всего, некоторых изменений в налогообложении. Прохоров предложил ввести налог на роскошь, т.е. не на производство, а на потребление. А это значит, что размер налогообложения будет зависеть от реальных доходов населения. Кроме того, он считает необходимым вернуть налог на фонд оплаты труда на уровень 14%, освободить от всех налогов, кроме подоходного, сельское хозяйство, а от подоходного освободить граждан, чья зарплата менее пятнадцати тысяч рублей. Для новых отраслей лидер правых вообще отменил бы налоги на пять лет.

Что касается идей правых в отношении развития территорий ДФО, то их лидер пояснил, что у партии имеются программы развития регионов, и заверил что знаком с проблемами форпоста страны на Дальнем Востоке. Правда, говорить подробно об этом не стал, остановившись только на идее современной транспортной системы, крайне необходимой стране с такой большой территорией. «Мы живем в огромной стране и очень медленно по ней движемся, а должны опережать другие страны в части передвижения. Только тогда сможем стать лидерами движения. Я бы перестроил весь Транссиб, чтобы поезда шли со скоростью 500 км в час по всей стране».



